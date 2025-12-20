Буданов: РФ будет готова захватить страны Балтии в 2027 году

Страна-агрессор Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, отдельные государства, в частности Польша, могут оказаться под угрозой ударов без дальнейшей оккупации.

Тема риска прямой агрессии РФ все чаще обсуждается в европейских кругах, при этом среди потенциально уязвимых регионов – страны Балтии. Как пояснил Буданов, с точки зрения российского руководства, другие направления менее приемлемы: север и восток ограничены океанами и США, а юг связан с Китаем и сложной сухопутной границей. В такой логике западный вектор россияне рассматривают как единственно возможный.

"На севере – только Северный Ледовитый океан и дальше по кругу – Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке – Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге – Китай, будет вообще катастрофически – сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "слабый" и "нерешительный"", – отметил глава ГУР.

В базовом плане Россия должна была быть готова к началу активных действий в 2030 году. Однако, как отмечает Буданов, намерения пересмотрели и сейчас сроки сокращены до 2027 года. Буданов отметил, что РФ воспринимает себя как империю, а развитие империй предусматривает постоянное расширение влияния и территорий.

Отдельно он рассказал об угрозе для Польши. По известным украинской разведке планам, страна рассматривается как объект возможных ударов. При этом сценарий оккупации не предусматривается.

"Польша сейчас, согласно планам, которые нам известны, рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата", – предупредил глава разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, глава штаба обороны Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон заявил, что стране необходимо лучше подготовиться для сдерживания угрозы конфликта, особенно со стороны России. Он отметил: надо стимулировать готовность населения воевать, увеличивать промышленные мощности по производству оружия и развивать необходимые навыки.

Кроме того, Эстония начала установку первых бетонных бункеров вдоль своей юго-восточной границы с Россией. Строительство фортификационных сооружений происходит в рамках Балтийской линии обороны.

