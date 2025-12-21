Россия не заинтересована в расширении войны до прямого противостояния с Североатлантическим Альянсом. Информация о нападении России на страны НАТО является ложью и пропагандой, ведь страна-агрессор не может одолеть Украину.

Такое мнение в соцсети Х (бывший Twitter) выразила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, комментируя сообщение журналистки Reuters. В заметке последней говорилось о неизменных целях российского диктатора Путина. Однако Габбард убеждена, что учитывая ход полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор не имеет возможностей захватить Европу.

"По оценкам разведки США, Россия стремится избежать большей войны с НАТО. Она также оценивает, что, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что она пока не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе", – говорится в заметке директора разведки.

Габбард отвергла утверждение, что диктатор Владимир Путин планирует полностью захватить Украину и вернуть части Европы, которые ранее входили в состав СССР. Такую информацию она назвала "ложью и пропагандой", которую, по ее словам, Reuters сознательно распространяет. Более того, чиновница обвинила медиа в попытке сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны.

"Это ложь и пропаганда Reuters охотно выступает от имени поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, которая привела к более чем миллиону жертв с обеих сторон. Опасно то, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть военных Соединенных Штатов в войну с Россией", – заявила она.

Заметим, что Тулси Габбард не впервые отмечается похожими заявлениями. Ранее она заявляла, что США в течение многих лет провоцировали Владимира Путина. Также она утверждала о наличии в Украине 25 опасных биолабораторий и распространяла теории заговоров и пророссийские нарративы о войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Страна-агрессор Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии. В базовом плане Россия должна была быть готова к началу активных действий в 2030 году. Однако, намерения пересмотрели и сейчас сроки сокращены до 2027 года.

