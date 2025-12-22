Как прошли переговоры США и РФ во Флориде: Уиткофф заявил о "конструктиве и позитиве"
Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации 20–21 декабря проводили переговоры в Майами (штат Флорида) касательно мирного плана окончания войны в Украине. Эти встречи были "продуктивными и конструктивными".
С соответствующим заявлением выступил американский бизнесмен, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он опубликовал довольно лаконичный пост на платформе X (Twitter) по итогам разговоров.
Как американская сторона охарактеризовала переговоры
Уиткофф напомнил, что Кирилл Дмитриев, специальный посланник главаря РФ, "в течение последних двух дней во Флориде провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана [Дональда] Трампа по Украине".
Официальный Вашингтон представлял сам Уиткофф, его коллега Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум (добавим, что эти же переговорщики разговаривали и с украинской стороной).
Уиткофф утверждает, что РФ "по-прежнему полностью привержена достижению мира".
В качестве реверанса Кремлю спецпосланник Трампа назвал полномасштабную войну, развязанную Россией, "украинским конфликтом":
"Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании "украинского конфликта" и восстановлении глобальной безопасности".
Никакой другой конкретики – например о том, что именно обсуждалось и к какому решению пришли стороны, – американец не раскрыл.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, сообщил, что в Москве ожидают "сигналов" от США и Европы по переговорному процессу и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но россиянин заранее предупредил, что "большинство предложений" Кремлю "не подойдут".
– Ушаков также подтвердил, что Кирилл Дмитриев должен вернуться в РФ в понедельник, 22 декабря. Тогда он доложит обо всех деталях главарю государства-агрессора.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!