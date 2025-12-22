Как прошли переговоры США и РФ во Флориде: Уиткофф заявил о 'конструктиве и позитиве'

Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации 20–21 декабря проводили переговоры в Майами (штат Флорида) касательно мирного плана окончания войны в Украине. Эти встречи были "продуктивными и конструктивными".

С соответствующим заявлением выступил американский бизнесмен, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он опубликовал довольно лаконичный пост на платформе X (Twitter) по итогам разговоров.

Как американская сторона охарактеризовала переговоры

Уиткофф напомнил, что Кирилл Дмитриев, специальный посланник главаря РФ, "в течение последних двух дней во Флориде провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана [Дональда] Трампа по Украине".

Официальный Вашингтон представлял сам Уиткофф, его коллега Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум (добавим, что эти же переговорщики разговаривали и с украинской стороной).

Уиткофф утверждает, что РФ "по-прежнему полностью привержена достижению мира".

В качестве реверанса Кремлю спецпосланник Трампа назвал полномасштабную войну, развязанную Россией, "украинским конфликтом":

"Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании "украинского конфликта" и восстановлении глобальной безопасности".

Никакой другой конкретики – например о том, что именно обсуждалось и к какому решению пришли стороны, – американец не раскрыл.

