В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран. Фото

В Киев в субботу, 3 января, прибыли советники по вопросам национальной безопасности стран Европы. Также среди прибывших есть делегаты из Канады, НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Стороны проведут ряд переговоров по поводу гарантий безопасности для Украины.

"Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии", – написал он в своем Telegram.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы провести в Киеве встречу советников глав стран-партнеров по вопросам нацбезопасности. США мог бы представлять государственный секретарь Марко Рубио, который сейчас выполняет эти полномочия.

До этого глава государства анонсировал начало важных встреч в начале 2026 года, анонсировав встречу с советниками по нацбезопасности стран "коалиции желающих".

Как сообщал OBOZ.UA, Рустем Умеров и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщили о результатах телефонных переговоров между украинскими, европейскими и американскими чиновниками по мирному процессу. В частности, они обсудили гарантии безопасности и послевоенное процветание для Украины.

