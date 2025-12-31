Процветание и гарантии безопасности: Украина, США и Европа обсудили мирный процесс

Украинские, европейские и американские чиновники провели новый телефонный разговор о мирном процессе. В частности, они обсудили гарантии безопасности и послевоенное процветание для Украины.

Об этом сообщили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в соцсети X и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

С американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

От Украины разговор вели президент Владимир Зеленский и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

Что рассказал Уиткофф о переговорах

Американский чиновник рассказал, что целью было обсуждение дальнейших шагов "в европейском мирном процессе".

"Мы сосредоточились на том, как продвигать дискуссии в практический способ в рамках мирного процесса Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и обеспечить, чтобы она не возобновилась", – сказал Уиткофф.

По его словам, отдельное внимание уделили пакету мер по процветанию нашей страны, "чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и действительно процветать после окончания войны".

Также стороны обсудили "много дополнительных деталей".

"И мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году", – заверил Виткофф.

Что рассказал Умеров

По словам Умерова, во время разговора скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе.

Секретарь СНБО уточнил, что американские партнеры будут в онлайн-формате участвовать во встрече советников по вопросам нацбезопасности, которая состоится 3 января в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида в США, в резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

В комментарии СМИ перед переговорами с украинским президентом Дональд Трамп заявил, что Украина получит гарантии безопасности от США и Европы. По словам Трампа, "никто не отступает" от своих обещаний.

