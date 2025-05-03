Украина готовит встречу советников по нацбезопасности в Киеве: Зеленский надеется на участие Рубио

Украина хотела бы провести в Киеве встречу советников глав стран-партнеров по вопросам нацбезопасности. Соединенные Штаты мог бы представлять государственный секретарь Марко Рубио, который сейчас выполняет эти полномочия.

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Об этом 3 мая во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский. Никакой даты он не назвал, она еще не определена.

"Мы бы хотели, чтобы была встреча советников в Украине. Есть позитив, что советники договорились встречаться. Это важно. Мне кажется это самое главное. Я не готов сказать дату, потому что в Соединенных Штатах некоторые были изменения и сейчас там идет переформирование или переформатирование", – отметил Зеленский, имея в виду увольнение Майка Уолтца.

Он отметил, что сейчас работу советника президента США по нацбезопасности выполняет Рубио. "И потому встреча советников будет в этом формате. То есть никто не будет ожидать нового руководителя, так мне кажется", – добавил Зеленский.

Напомним, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои должности в Белом доме 1 мая.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига подтверждал, что встреча в формате Украина – Европа – США, которая прошла в Лондоне 23 апреля, не будет последней. Дипломаты готовят следующий раунд переговоров.

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