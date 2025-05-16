В ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян заявлениями о переговорах в Стамбуле

Кремль разослал российским СМИ "методички" с рекомендациями по освещению переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Главный посыл заключается в том, что они якобы являются "продолжением прерванных переговоров" в Турции весной 2022 года.

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Россия, как и три года назад, продолжает выдвигать к Украине требования, равнозначные капитуляции нашего государства, что свидетельствует о нежелании Москвы завершать войну и о том, что шансы на успех у этих переговоров невысоки. Как Кремль рекомендует рассказывать о "переговорах" и о чем на самом деле свидетельствуют эти требования, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

О том, что редакции российских СМИ получили "пособие" от Кремля с инструкциями по освещению хода переговоров в Стамбуле, накануне, 15 мая, рассказало оппозиционное российское издание "Медуза".

Кремль "рекомендует" позиционировать эти переговоры как "продолжение" переговорного процесса, который проходил в Турции три года назад – и именно поэтому в пособии российским пропагандистам было приказано объяснять участие помощника российского диктатора Владимира Путина Владимира Мединского как "логичное", ведь именно он, мол, возглавлял российскую делегацию в Стамбуле в 2022 году, а сейчас – "продолжает эту работу".

Об этом, к слову, прямо заявлял и сам Мединский. Общаясь с журналистами в Турции, он заявил, что Россия считает переговоры в мае 2025 года "продолжением" предыдущих переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, которые, по его словам, были прерваны Украиной.

"Мединский повторяет заявление Путина от 11 мая о том, что новые двусторонние переговоры в Стамбуле будут базироваться на проекте соглашения из Стамбульских протоколов от апреля 2022 года, который содержал условия, которые означали бы капитуляцию Украины и оставили бы Украину беспомощной для защиты от потенциальной будущей российской агрессии", – отметили аналитики.

При этом политтехнолог, работающий с Кремлем, рассказал "Медузе", что российские чиновники, контролирующие внутреннюю политику, считают, что стамбульские переговоры завершатся "тупиком", и что Кремль оценивает, что Запад, вероятно, введет новые санкции в ответ на такой "тупик". Поэтому российским пропагандистским СМИ Кремль настойчиво "рекомендует" превентивно говорить о "новом пакете санкций" - подчеркивая, что новые санкции "не повредят развитию России", поскольку Россия "успешно справляется с вызовами любых санкций".

Важным пунктом "методички" является требование о "нечетких заявлениях" о том, что "переговоры проходят на худших условиях для Украины", чем три года назад. При этом, отмечают аналитики, пособие не объясняет, почему текущие реалии на поле боя, когда Россия контролирует гораздо меньшую часть Украины, чем три года назад, являются "худшими условиями".

"Заявление администрации президента (российского диктатора Путина. – Ред.) о том, что переговоры в мае 2025 года происходят на "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой представить российскую военную силу и успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные успехи Украины на поле боя и ее способность замедлить продвижение России за последние три года войны. Это утверждение также игнорирует значительные потери России среди элитных сил и растущую зависимость от плохо обученных новобранцев", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что кремлевские "рекомендации" свидетельствуют о том, что Россия ожидает отказа Украины от условий, которые российская делегация озвучит в Стамбуле, ведь Киев не находится в настолько безысходной ситуации, чтобы согласиться на требования, равнозначные его полной капитуляции.

Упомянутые "условия" РФ, которые она выдвигала весной 2022 года на переговорах с Украиной, предусматривали отказ нашего государства от курса на вступление в НАТО, закрепление в конституции положения о нейтралитете с запретом для Украины вступать в любые военные союзы и принимать иностранных военных, инструкторов и системы вооружения. "Гарантами" безопасности Украины при этом, по версии Москвы, должно было стать само государство-агрессор, его союзница Беларусь, а также Великобритания, Франция и Китай.

Россия также требовала, чтобы государства-гаранты "разорвали международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом [Украины]", включая соглашения о военной помощи. "Хотелки" России также включали ограничение Украиной численности своих Вооруженных сил до 85 тысяч солдат. Украинская армия, по версии агрессора, должна была иметь на вооружении не более 342 танков и 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет была бы ограничена 40 километрами, что позволило бы российским силам разворачивать критически важные системы и материалы вблизи Украины, не опасаясь ударов.

Эти ультиматумы, напомнили в ISW, Москва выдвигала в первый и второй месяц своего полномасштабного вторжения в Украину – в то время, как российские войска продвигались на Киев и достигали значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.

"Сейчас Россия пытается повторить эти же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили Россию выйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы продвижения России на театре военных действий. Мединский намеренно пытается представить переговоры мая 2025 года как продолжение стамбульских переговоров апреля 2022 года, чтобы изобразить требования России о капитуляции Украины как легитимные, несмотря на то, что Украина сейчас находится в гораздо более сильной позиции на поле боя, чем в апреле 2022 года, а российские военные гораздо слабее, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения", – подчеркнули аналитики.

По похожей схеме Москва действовала и в канун начала полномасштабной войны. Так, в 2021 году Россия выдвинула ультиматумы Украине, Западу и НАТО, при этом "безусловно зная, что НАТО и Украина не претерпят трансформаций в своих основных уставах, конституциях и принципах, необходимых для удовлетворения российских требований". Запад ожидаемо отклонил довоенные ультиматумы России – чем Москва воспользовалась как поводом для начала большой войны.

Сейчас же Россия ярко демонстрирует свое нежелание заканчивать войну.

"Постоянное настаивание России на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года демонстрирует, что Россия продолжает быть заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в любых добросовестных переговорах и готова продолжать войну для достижения своей цели - капитуляции Украины", - резюмировали аналитики, добавив, что "инструкции" по освещению "переговоров" являются маркером подготовки населения РФ к длительной войне.

Напомним, накануне, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав и полномочия делегации для переговоров с россиянами в Стамбуле. Несмотря на то, что уровень делегации был снижен, он остается значительно выше, чем уровень делегации РФ.

Между тем именно из-за слишком низкого уровня российской делегации госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с россиянами в Стамбуле, встретится только с украинцами.

Согласно сообщению агентства Anadolu, делегации Украины, России и США встретятся в Стамбуле в пятницу в разных комбинациях.

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