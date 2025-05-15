Слишком низкий уровень делегации: Рубио отказался встречаться с россиянами в Стамбуле, встретится только с украинцами – CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался встречаться с делегацией РФ в Стамбуле, потому что российский диктатор Путин отправил на переговоры чиновников низшего уровня. Американская делегация 16 мая примет участие в переговорах, но без Рубио.

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Об этом сообщает CNN. На пресс-конференции в Анталии Рубио сказал, что встретится в пятницу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и украинской делегацией.

По его словам, кто-то из команды США "соответствующего уровня" будет участвовать в переговорах с Россией.

"Они направили сюда группу низшего уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут между Украиной и Россией, с участием наших турецких коллег в комнате, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды соответствующего уровня", – сказал он.

Американский госсекретарь отметил, что делегация Штатов прибыла в Турцию из-за возможного взаимодействия россиян и украинцев, но надеялась, что переговоры будут проходить на другом уровне.

"Я все равно должен был быть здесь, очевидно. Но мы пришли, потому что нам сказали, что может произойти прямое взаимодействие между россиянами и украинцами. Сначала это был план. Вы все слышали одно и то же. Этого не должно было быть. Или если да, то не на том уровне, на который мы надеялись. Надеюсь, я ошибаюсь", – сказал Рубио.

Напомним, что, по данным Anadolu, делегации Украины, России и США встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая. На встрече будут присутствовать турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, делегация США, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с Мединским.

Как сообщал OBOZ.UA, Рубио отметил, что не ожидает прорыва в переговорах между Украиной и РФ, пока американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Путин не начнут взаимодействовать по этому вопросу.

Трамп также заявил, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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