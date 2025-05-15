Делегации Украины, России и США встретятся в Стамбуле в пятницу - Anadolu

Завтра, 16 мая, в Стамбуле соберутся делегации Турции, США, России и Украины. В частности, будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с Владимиром Мединским.

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Об этом сообщило Аnadolu со ссылкой на источники. В агентстве также сказали, о каких переговорах идет речь.

Так, по данным источников турецкого информационного агенства, на повестке дня трехсторонние переговоры между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией.

Кроме того, серия дополнительных встреч будет проведена в различных форматах.

Однако пока неизвестно, состоятся ли переговоры в четырехстороннем формате - США, Россия, Украина, Турция.

Сегодня, 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что он не будет присутствовать завтра в Стамбуле в составе американской делегации на переговорах с представителями России.

По его словам, он встретится в пятницу только с представителями Украины, поскольку Москва "направила группу более низкого уровня".

Рубио сказал, что будет встреча с министром иностранных дел Украины и украинской делегацией, а в переговорах с Россией будет участвовать "кто-то из нашей команды".

"Они направили сюда группу низшего уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут между Украиной и Россией, с участием наших турецких коллег в комнате, а также кого-то из членов нашей команды соответствующего уровня", - сказал госсекретарь США.

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