Кремлевская администрация еще до начала переговоров разослала подконтрольным медиа методички, в которых четко расписано, как именно следует интерпретировать события в Стамбуле. Главная цель – не информирование, а создание заранее оправданного фиаско.

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Как выяснила редакция "Медузы", пропагандистские СМИ получили четкие указания из кремлевской администрации, как "правильно" освещать переговоры в Стамбуле. Речь идет не об объективном информировании, а об очередном акте массовой дезинформации.

В утечке, попавшей к журналистам, кремлевские методички акцентируют: нужно убедить россиян, что делегация Путина действует "самостоятельно" и не поддается никакому внешнему давлению. В частности, участие Владимира Мединского – верного исполнителя воли диктатора - подается как "продолжение логики" его роли в провалившихся переговорах 2022 года.

Инструкции цинично умалчивают любые конкретные позиции, с которыми РФ едет на встречу с представителями Украины. Очевидно – не из-за секретности, а из-за полного отсутствия реальных намерений договариваться.

Наоборот, СМИ уже готовят общественность к "неудачному результату" и пытаются нейтрализовать ожидаемое расширение санкционного давления.

В методичке говорится, что "Россия справилась с санкциями", ее "экономика растет", а "энергетика стабильна". Это повторение пустых фраз из репертуара пропаганды, на фоне закрытия предприятий, технологического обнищания и зависимости от стран, которые еще не устали кормить кремлевскую нефтесистему.

Еще более абсурдной выглядит попытка утверждать, что Украина сейчас находится в "худшем положении", чем в 2022 году – без всякого объяснения, в чем именно заключается это "ухудшение". Очевидно, речь идет лишь об очередной попытке морального давления, которая, впрочем, не имеет ничего общего с реальностью.

Политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, на условиях анонимности признал: политический блок АП вообще не координировался с переговорщиками.

По его словам, в Москве уже готовятся к "тупику", и весь этот спектакль с переговорами – не более чем ширма для того, чтобы в случае провала снова обвинить Запад и рассказать публике о "беззубых санкциях".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в Кремле заявили, что Путин "точно" не поедет на переговоры с Украиной в Турцию. Европейские политики раскритиковали такие действия Москвы, заявив, что "единственный пустой стул" на встрече – российский.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Анкаре провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состав российской делегации, которую возглавил Мединский, он описал как "бутафорский" и заявил, что этим Москва проявила пренебрежение к миру, в том числе к Турции и США.

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