Украина и Германия запускают совместное производство реактивных дронов BARS: дальность полета составит до 800 км. Фото

Украина и Германия официально запускают совместное производство украинских реактивных дронов дальнего радиуса действия BARS. На первом этапе проект будет полностью финансироваться немецкой стороной, а все изготовленные беспилотники будут передаваться Силам обороны Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Соглашение было подписано в рамках инициативы Build with Ukraine

По словам Сибиги, соглашение об имплементации он подписал совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Документ стал результатом совместной работы Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine, которая предусматривает развитие совместного производства украинского вооружения.

"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о реализации совместного производства беспилотников BARS.

Соглашение заключено благодаря совместным усилиям Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

Немецкая сторона полностью профинансирует производство БПЛА на первом этапе проекта, а вся изготовленная техника будет передана Силам обороны Украины", – сообщил Сибига.

BARS сочетает в себе возможности крылатой ракеты и ударного беспилотника

BARS – это украинская дальнобойная ракета-дрон с турбореактивным двигателем, созданная для поражения военных и стратегических объектов в глубоком тылу противника.

Фактически это гибрид крылатой ракеты и ударного беспилотника, который сочетает в себе относительно невысокую стоимость производства с высокой скоростью полёта.

Дальность поражения составляет 700–800 километров, а максимальная скорость – до 800 км/ч.

BARS взлетает с наземной пусковой установки с помощью твердотопливного ускорителя, который после запуска автоматически отделяется, после чего дрон переходит на маршевый турбореактивный двигатель.

Дрон способен обходить системы ПВО

Одной из главных особенностей комплекса является интеллектуальная система навигации.

Она позволяет дрону менять маршрут уже во время полёта и обходить районы, прикрытые средствами противовоздушной обороны.

Турбореактивный двигатель установлен над фюзеляжем, что позволяет быстро адаптировать конструкцию под двигатели различных производителей без существенной переделки самого беспилотника.

Корпус изготовлен из легких композитных материалов и имеет минимальное количество деталей, что значительно упрощает и ускоряет серийное производство.

В зависимости от модификации масса боевой части составляет от 22 до 100 килограммов.

Серийное производство ведется с 2025 года

Серийное производство BARS началось ещё в 2025 году.

Благодаря высоким темпам производства украинские военные уже наносят комбинированные дальнобойные удары, в ходе которых одновременно могут задействоваться до сотни таких дронов вместе с беспилотниками "Лютый" и крылатыми ракетами "Нептун".

Ориентировочная стоимость одного BARS составляет около 500 тысяч долларов, что существенно дешевле большинства современных западных крылатых ракет.

BARS уже применялся для нанесения ударов по военным объектам России

По имеющейся информации, реактивные дроны BARS уже неоднократно использовались Силами обороны Украины.

В частности, их применяли во время ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Москве и Московской области, авиаремонтному заводу в Таганроге, а также по военным объектам на временно оккупированной территории Крыма.

Совместное производство с Германией должно позволить существенно увеличить выпуск этих дальнобойных ударных беспилотников и ускорить их поставки украинским военным.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Эта инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

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