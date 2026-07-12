Германия закупит 50 тысяч FPV-дронов для Украины: СМИ узнали подробности сделки

Германия закупит50 000 FPV-дронов Shrike для Украины в рамках соглашения, которое является одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны западного правительства. Дроны производит украинская компания SkyFall.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Кроме того, дроны оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Auterion.

Что известно о сделке

Сделку подтвердил генеральный директор Auterion Лоренц Майер, указав сумму контракта и добавив, что его стоимость составляет около 90 миллионов евро. По его словам, часть дронов уже была отправлена в Украину, а остальные будут доставлены до конца этого года.

В то же время компания SkyFall подтвердила участие Германии, но заявила, что не может комментировать детали сделки. В министерствах обороны Германии и Украины комментариев не последовало.

Майер добавил, что Auterion помогает поставлять Украине в общей сложности 100 000 беспилотников в партнерстве с различными производителями, что финансируется несколькими западными правительствами. Сюда также входит контракт от Минобороны США стоимостью 50 миллионов долларов на поставку 33 000 дронов, которые, по его словам, были доставлены в Украину.

В июне, как сообщает агентство, Великобритания заявила, что в этом году предоставит Украине 150 000 дронов в рамках более широкого пакета финансирования на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов.

Что известно о дроне Shrike

Shrike – это 10-дюймовый квадрокоптер-камикадзе, созданный для высокоточного поражения живой силы, бронетехники и воздушных целей. Дрон производится украинской компанией SkyFall.

Он способен нести боевую часть весом до 2–2,5 кг. Максимальная взлетная масса составляет до 4,5 кг вместе с аккумулятором и боеприпасом, он способен летать на расстояние до 20 км (в зависимости от емкости батареи и рельефа). Также все модели Shrike обладают повышенной устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают серийное производство беспилотных наземных роботов Gereon, которые будут поставляться украинской армии. Первые машины украинские военные должны получить уже в конце лета, а производство начнётся в ближайшие недели.

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