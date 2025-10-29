В Бельгии заявили, что НАТО может 'сравнять Москву с землей': Россия отреагировала

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае удара России по Брюсселю НАТО "сравняют Москву с землей". Российская сторона, которая сама всегда и всем угрожает, отреагировала на это высказывание.

Тео Франкен резко высказался в отношении России в интервью изданию De Morgen. Он сказал, что будет с Россией, если она решится атаковать столицу одной из стран-членов Альянса, которая является "сердцем НАТО".

Журналист спросил главу оборонного ведомства Бельгии, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю – столице Бельгии, где расположены руководящие органы ЕС и НАТО.

"Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей", – ответил Тео Франкен.

Вместе с тем бельгийский министр выразил сомнение, что Путин решится запустить ракету по Брюсселю. Франкен отметил, что он больше обеспокоен тем, что Россия своими гибридными действиями может нанести вред странам Альянса.

В качестве примера такого возможного сценария он привел Эстонию.

"Зеленые человечки" в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", – сказал Франкен.

На России отреагировали на слова Тео Франкена

Российское посольство в Бельгии обнародовало заявление, в котором назвало слова Франкена "провокационными" и "безответственными".

Кремлевские псевдодипломаты, которые на самом деле являются агентами ФСБ, обвинили Франкена в том, что он призывает "к еще большей милитаризации Европы и к непрерывным поставкам оружия киевскому режиму".

"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением именно той милитаристской волны, которая все больше распространяется в европейской партии войны", – заявили в посольстве РФ.

Провокации России против стран НАТО

Страна-террористка РФ неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран-членов Альянса.

Наиболее резонансным случаем было вторжение в воздушное пространство Эстонии 19 сентября, когда три российских истребителя МиГ-31 приблизились к столице страны Таллинну. Истребители Альянса отреагировали, и российские самолеты были вынуждены скрыться. Правительство Эстонииинициировало консультации в соответствии с 4-й статьей НАТО.

Похожие провокации не обошли стороной и Бельгию. Зафиксировано несколько инцидентов с российскими дронами.

В частности, бельгийская оборонная компания Thales Belgium заявила о беспилотниках над заводом, где производят ракеты 70-миллиметрового калибра.

Также недавно над военной базой Эльзенборн в Бельгии кружили "неизвестные беспилотники". При этом инцидент повторялся дважды. Полиция и военная разведка начали расследование.

В последнее время страны-члены Европейского Союза регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами и дронами, кружащими над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения БПЛА уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Литве.

Как сообщал OBOZ.UA, неизвестные БПЛА заметили в Германии, в результате инцидента свою работу приостанавливал аэропорт Мюнхена. Было отменено 17 рейсов, на которые зарегистрировались почти 3 тыс. пассажиров, еще почти столько же самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты.

