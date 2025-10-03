В Мюнхене аэропорт приостанавливал работу из-за неизвестных дронов: было отменено 17 рейсов

В Германии в конце суток 2 октября заметили неизвестные дроны. Из-за них прекращал работу аэропорт Мюнхена.

В результате были отменены 17 рейсов, на которые зарегистрировались почти 3 тыс. пассажиров, еще почти столько же самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Мюнхена.

Что известно

Как указано в заявлении, с 22:18 в четверг немецкая служба управления воздушным движением ограничила полеты в аэропорту Мюнхена, а впоследствии полностью приостановила их. Причиной стали несколько случаев наблюдения в районе аэропорта неизвестных дронов.

"В результате в тот вечер 17 рейсов не смогли вылететь из Мюнхена, что повлияло на почти 3000 пассажиров. Аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями немедленно позаботился о пассажирах в терминалах. Были установлены раскладные кровати, предоставлены одеяла, напитки и закуски. Кроме того, 15 рейсов, которые прибывали, были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт", – говорится в заявлении администрации аэропорта Мюнхена.

Там отметили, что главным приоритетом в случае обнаружения в воздушном пространстве неизвестных БпЛА остается безопасность пассажиров.

"Цепи отчетности между диспетчерской службой воздушного движения, аэропортом и полицейскими органами налажены в течение многих лет. Важно подчеркнуть, что выявление и защита от дронов являются суверенными задачами и входят в компетенцию федеральной и государственной полиции", – подчеркивается в заявлении.

Издание Spiegel тем временем напомнило, что ранее дроны замечали на севере страны. Теперь же их фиксируют и в южной части Германии.

"Федеральная полиция объявила ночью, что несколько человек сообщили о том, что видели дрон вблизи аэропорта. Позже они также были зафиксированы над территорией аэропорта. Сначала было неясно, был ли это один или несколько дронов... Сотрудники полиции штата и федеральной полиции следили за районом и искали летающие объекты и подозреваемых, но безуспешно. Также был задействован полицейский вертолет", – говорится в материале.

Нормальная работа аэропорта была восстановлена только рано утром в пятницу: тогда на сайте аэропорта появились отметки о вылете нескольких рейсов. Взлеты самолетов показал также сервис отслеживания рейсов Flightradar24, добавляет издание.

"Этот инцидент произошел в напряженное время: в конце сентября несколько дронов пролетели над Шлезвиг-Гольштейном... По информации Spiegel, правоохранительные органы считают, что беспилотный летательный аппарат намеренно пролетел над важными объектами критической инфраструктуры в конце прошлой недели для их обследования, в частности над электростанцией, университетской больницей Киль и даже штаб-квартирой правительства земли", – пишет Spiegel.

Издание также ознакомилось с содержанием служебной записки, где указано, что государственная полиция наблюдала за дронами и заметила, что они летели по параллельным траекториям – очевидно, для осуществления точного измерения объектов на земле.

"Власти расследуют дело по статье о шпионаже", – отметили журналисты.

Кроме того, продолжается расследование в отношении подозрительного грузового судна, замеченного вблизи Германии: немецкие правоохранители считают, что оно может быть связано с появлением в небе над страной неизвестных БпЛА. Через несколько дней после инцидентов это судно прибыло в один из портов РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и будет действовать до 3 октября, то есть в период, когда страна принимает саммит Европейского Союза. Решение было принято после того, как над страной несколько раз замечали такие объекты, из-за чего приостанавливали работу аэропорты.

В связи с активностью дронов, которые в датском правительстве склонны считать российскими, Британия развернет в Дании средства для противодействия БпЛА.

