Заметили случайно: в Бельгии над военной базой пролетели 15 неизвестных дронов – СМИ

В ночь на 3 октября, в пятницу, над военной базой Эльзенборн в Бельгии было замечено 15 неизвестных беспилотников. Инцидент произошел в 01:45 на объекте, расположенном в нескольких километрах от границы с Германией.

Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT. Сейчас военные страны расследуют инцидент.

Что известно

Отмечается, что база площадью 28 км кв. используется как военный учебный лагерь и имеет специальную безопасную зону для проведения стрельб.

Как рассказал военный обозреватель VRT News Йенс Франсен, во время испытаний системы обнаружения беспилотников она случайно зафиксировала несколько дронов. Вероятно, они пересекли границу из Бельгии в Германию, где их также заметила полиция городка Дюрен.

По словам военного из учебного лагеря, беспокойство вызвало то, что обычно здесь нельзя запускать дроны.

"Здесь находится бесполетная зона, она полностью запрещена, кроме военной техники. И на то время военных полетов не планировалось. Лагерь Эльзенборг является военным полигоном, где проходят учения войска. Следовательно, там есть оперативный и чувствительный материал. Поэтому нам следует быть осторожными", – сказал он.

Сейчас происхождение беспилотников и лица, которые ими руководили, остаются неустановленными.

Стоит отметить, что в последние недели страны-члены Европейского Союза регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, а также неизвестными дронами, кружащими над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения БПЛА уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Литве.

Напомним, 2 октября неизвестные БПЛА заметили в Германии, в результате инцидента свою работу прекращал аэропорт Мюнхена. Было отменено 17 рейсов, на которые зарегистрировались почти 3 тыс. пассажиров, еще почти столько же самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты.

Как писал OBOZ.UA, Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и будет действовать до 3 октября. Решение было принято после того, как над страной несколько раз замечали такие объекты, из-за чего приостанавливали работу аэропорты.

