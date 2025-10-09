Россия усиливает давление: в ISW объяснили, что означают инциденты с дронами в Европе

Европейские официальные лица продолжают сообщать о наблюдениях дронов и помехах GPS в европейском воздушном пространстве. В большинстве случаев инциденты связывают с гибридной агрессией России против стран ЕС.

По мнению европейских чиновников, такие действия являются частью более широкой кампании РФ по созданию обстановки страха и разобщенности в Европе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Дроны в европейском небе

Недавно литовское национальное радио и телевидение сообщило, что помехи GPS вынудили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Вены в Вильнюс 8 октября прервать свою первую попытку приземления. Пилоту удалось посадить самолет после последующей попытки приземления.

Директор компании по производству вооружений Thales Belgium Ален Кеврен заявил, что компания отмечает увеличение числа дронов, летающих над ее сверхсекретными объектами по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Кеврен сообщил, что дроны пролетали над объектом компании в Льеже, единственным бельгийским объектом, где собирают и хранят 70-мм ракеты. Украинские силы, в частности, используют 70-мм ракеты Thales.

Европейские официальные лица пока не связали помехи GPS или наблюдения дронов с Россией. Тем не менее известно, что россияне ведут многоплановую кампанию против Европы по меньшей мере с 2022 года, которая включает в себя вторжения беспилотников в европейское воздушное пространство, глушение GPS самолетов, летящих над Восточной Европой, и диверсионные операции, направленные против европейской оборонно-промышленной базы.

Напомним, 5 октября в Польше обнаружили обломки дрона. Находку заметил местный житель в селе Зарембы-Вархолы в Островском уезде недалеко от Варшавы. Стоит отметить, что дрон нашли в то время, как страна-террорист Россия массированно атаковала западные регионы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние недели в Европе участились инциденты с беспилотниками, которые обнаруживали над объектами гражданской инфраструктуры, такими как электростанции и аэропорты. Неизвестные БпЛА были зафиксированы в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве.

