'Услуга за услугу': Путин предложил Трампу обменять Украину на Иран – Politico

Страна-агрессор Россия предложила США сделку "услуга за услугу", согласно которой Кремль прекращает обмен разведывательной информацией с Ираном, если Вашингтон прекратит поставлять Украине разведывательные данные о России. Но Соединенные Штаты якобы отклонили такое предложение.

Оферта прозвучала на встрече на прошлой неделе российских и американских переговорщиков в Майами. Об этом изданию Politico сообщили сразу два "знакомых с вопросом" источника.

Что предшествовало

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев встречался с посланцам администрации американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во Флориде на прошлой неделе. Причем Уиткофф рассказывал, что ранее Вашингтон обращался к Кремлю с просьбой не передавать Ирану разведывательные данные.

Но по факту встречи в Майами Уиткофф сообщил, что российская сторона его заверила: она не передавала Ирану разведывательные данные о военных целях на Ближнем Востоке.

Так или иначе, сейчас и в Белом доме, и в российском посольстве отказались прокомментировать сделку "услуга за услугу", констатирует Politico.

Российские предложения

Россия предлагала США по Ирану "много разных предложений", цитирует издание один из своих источников. И Белом доме все они были отклонены. В том числе США отклонили предложение по перевозке обогащенного урана из Ирана в Россию.

Страна-агрессор РФ "значительно расширила" обмен разведывательными данными и военное сотрудничество с Ираном в самом начале войны на Ближнем Востоке. В частности, Москва предоставляет Тегерану спутниковые снимки и технологии беспилотников.

Обмен разведданными

Судя по комментариям американского президента, сам Трамп считает такой обмен разведданными нормальным явлением. По крайней мере, в интервью своему любимому вещателю Fox News он признал, что Путин "возможно, немного помогает Ирану, да, я думаю, и он думает, что мы помогаем Украине".

И США действительно предоставляют разведывательные данные Украине. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон еще в январе признал, что после возвращения Трампа в Белый дом именно Франция предоставляет Украине "две трети" разведданных.

Как сообщал OBOZ.UA, директор национальной разведки США Тулси Габбард признает – именно Россия остается ключевой угрозой глобальной безопасности, в частности для США и Европы. В ее ведомстве предупреждают и о риске эскалации войны в Украине, и о вероятности применения агрессором ядерного оружия и т.д.

