Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам. Глава словацкого правительства не комментировал, как на это отреагировал главарь Кремля.

В то же время Фицо считает, что Зеленский должен позвонить кремлевскому диктатору. Об этом премьер Словакии рассказал во время своего обращения на пути из Москвы.

Прямой контакт Киева с Москвой

Фицо отметил, что Зеленский ему говорил о готовности к переговорам с Кремлем во время их личной встречи на форуме в Армении. Премьер-министр Словакии отметил, что украинский президент готов встретиться с Путиным в любом формате.

Также он добавил, что, если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться с российским диктатором по телефону. При этом Фицо не стал уточнять: это его личная рекомендация либо же ответное послание от Путина.

Манипуляции Кремля

В контексте российско-украинской войны Фицо прокомментировал краткосрочное прекращение огня. По его словам, временное перемирие "даст простор необходимому", вероятно, имея в виду активизацию дипломатического процесса.

Примечательно, что несмотря на заявление Фицо помощник российского диктатора Юрий Ушаков 9 мая заявил, что отдельного послания от Зеленского якобы не было. По его словам, Фицо лишь пересказал Путину детали своего разговора с украинским президентом.

В то же время сам Путин позже подтвердил, что услышал от Фицо информацию о готовности Зеленского к личной встрече. В свою очередь Путин в ходе пресс-конференции 9 мая сказал, что Зеленский может приехать на переговоры в Москву, а на нейтральной территории он готов встретиться лишь для того, чтобы закрепить окончательные договоренности по завершению войны.

Напомним, диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского главаря Дмитрий Песков говорил о том, что Путин якобы готов ко встрече с Зеленским. Однако для этого мирное соглашение должно быть проработано – встреча лидеров может состояться "только для финализации договоренностей".

