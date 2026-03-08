Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф прокомментировал вероятность сотрудничеств Ирана и России после начала войны на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обращался к Кремлю с просьбой не передавать Ирану разведывательные данные.

Речь шла о данных, которые помогли бы иранцам атаковать американские силы в регионе. Об этом Уиткофф заявил в комментарии журналистам на борту президентского самолета.

Сотрудничество Ирана с Россией

Уиткоффа, не уточнил, передавала ли Россия разведывательные данные Ирану и наводила ли огонь на американские военные объекты на Ближнем Востоке. В то же время он признался, что Соединенные Штаты просили россиян не оказывать помощь иранскому режиму.

"Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе", – заявил спецпосланник президента США.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявление о том, что РФ якобы предоставляет Ирану разведывательные данные. По его словам, сейчас нет никаких признаков, которые бы указывали на сотрудничество Москвы и Тегерана в этом вопросе.

"Нет, у меня нет оснований. У меня нет никаких оснований так считать. Если они и помогают, то делают это плохо, ведь сейчас дела Ирана обстоят не очень хорошо", – заявил Трамп.

Напомним, в Соединенных Штатах продолжают утверждать, что предоставлением Россией разведывательных данных Ирану никак не влияет на ход военной операции на Ближнем Востоке. По словам министра обороны Пита Хегсета, президент Трамп "прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

