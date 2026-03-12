Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России: Уиткофф рассказал подробности

В среду, 11 марта, во Флориде состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов Америки и России. Стороны обсудили "различные вопросы" и договорились оставаться на связи.

Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х. В американскую делегацию кроме него входили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Ранее Уиткофф прокомментировал вероятность сотрудничества Ирана и России после начала войны на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обращался к Кремлю с просьбой не передавать Ирану разведывательные данные.

Впоследствии Уиткофф заявил, что российская сторона во время разговоров с американским руководством заверила: она не передавала Ирану разведывательные данные о военных целях на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировали провести в Турции во вторник или среду. Однако американская сторона предложила перенести встречу, поэтому она может состояться уже на следующей неделе.

