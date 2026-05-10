Пожар в Зоне отчуждения: в госинспекции объяснили, что происходит с радиацией и есть ли опасность

Превышение допустимых концентраций радионуклидов в результате масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения не ожидается. Сейчас фиксируется определенное превышение контрольных уровней, однако они остаются значительно ниже предельно допустимых согласно нормам радиационной безопасности уровней.

Об этом заявили в Государственной инспекции ядерного регулирования. Там также предупредили о возможности краткосрочного повышения концентрации цезия-137 из-за оседания с осадками продуктов горения, поднявшихся в высокие слои атмосферы, что, впрочем, "не создает дополнительных рисков".

Что известно

Согласно сообщению Государственной инспекции ядерного регулирования, превышения допустимых концентраций радионуклидов в результате масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области специалисты не ожидают.

По оперативным данным ГСП "ЭКОЦЕНТР" объемная активность (концентрация) радионуклида Cs-137 (цезия-137) в пробах приземного слоя атмосферного воздуха, отобранных 8 мая на расстоянии 30-150 метров от мест активного горения, достигала 680 мкБк/м3 (или 0,00068 Бк/м3), что объясняется значительным объемом древесины и другой растительности на площадях, пройденных огнем.

В ведомстве пояснили: такие показатели превышают контрольные уровни, установленные для этих территорий, однако они остаются значительно ниже предельно допустимых нормами радиационной безопасности Украины уровней.

"Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в настоящее время находится в пределах значений многолетних наблюдений на территории зоны отчуждения и в пределах фоновых колебаний на всей остальной территории Украины. По прогнозным оценкам экспертов ГНТЦ ЯРБ и результатам моделирования, превышение допустимых концентраций в атмосферном воздухе для населения за пределами Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается", – указано в сообщении.

Специалисты также указали на то, что в результате длительного процесса горения и высокой температуры воздушные массы, содержащие продукты горения, поднимаются в высокие слои атмосферы и способны мигрировать на значительные расстояния. Поэтому в местах осаждения продуктов горения на земную поверхность с осадками или пылью может быть обнаружено краткосрочное повышение концентрации цезия-137. Однако угрозы для людей это не представляет.

"Перенос уже присутствующих в экосистемах техногенных радионуклидов вследствие пожаров, ураганов и т.д. не создает дополнительной радиоактивности, а является лишь фактором их перераспределения в объектах окружающей среды, что не создает дополнительных рисков, которые бы требовали применения мер вмешательства для радиационной защиты населения".

Как рассказывал OBOZ.UA, 8 мая в Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил более 1100 га. Тушение огня, по словам пожарных, осложнено сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории.

