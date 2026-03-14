Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию: что ответил Трамп

Российский диктатор Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Эту идею он озвучил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

Последний отклонил предложение главы Кремля, так как в США хотят убедиться, что уран будет в безопасности. Об этом сообщили источники Axios.

Они говорят, Путин во время разговора с Трампом в понедельник выдвинул несколько идей по прекращению войны между США и Ираном. Предложение по урану было одной из них.

"Это не первое предложение. Его не приняли. Позиция США заключается в том, что нам нужно убедиться, что уран защищен", – сказал американский чиновник.

Почему этот уран важен

Обеспечение безопасности иранских 450 килограммов обогащенного на 60% урана, который можно превратить в оружейный в течение нескольких недель и которого достаточно для создания более 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

"Теоретически, предложение Путина могло бы помочь облегчить вывод ядерных арсеналов Ирана без участия США или Израиля на местах", – сказано в статье.

Россия является ядерной державой и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана согласно ядерному соглашению 2015 года. Это делает ее одной из немногих стран, которые имеют техническую возможность принять этот материал.

РФ уже выдвигала аналогичные предложения во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе в мае прошлого года – до того, как США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана в июне – и за несколько недель до начала войны, которая продолжается сейчас.

Во время последнего раунда переговоров перед началом операций США и Израиля Иран отклонил идею передачи и предложил разбавлять уран на собственных объектах под наблюдением Международного агентства по атомной энергии.

Непонятно, хотел ли бы Иран принять это предложение РФ сейчас.

"Президент разговаривает со всеми – Си, Путиным, европейцами – и он всегда готов заключить сделку. Но это должна быть хорошая сделка. Президент не заключает плохих сделок", — сказал американский чиновник.

Какие есть альтернативы

США и Израиль обсуждали возможность отправки спецподразделений в Иран для обеспечения безопасности ядерных арсеналов на более позднем этапе войны, сообщал Axios.

Министр обороны Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в пятницу, что США "имеют ряд вариантов" для получения контроля над высокообогащенным ураном Ирана. Он сказал, что одним из вариантов является добровольный отказ Тегерана от арсеналов, что США "приветствовали бы".

"Они не были готовы пойти на это во время переговоров. Я никогда не скажу ни этой группе, ни всему миру, на что мы готовы пойти и как далеко мы готовы зайти – но варианты у нас, безусловно, есть", – добавил глава Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное разведывательное управление США заявило, что режим аятолл в Иране может добраться до высокообогащенного урана через узкий вход в разрушенные подземные бункеры. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки армейского спецназа для его вывоза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!