КНДР вписала в конституцию 'ядерную месть' на случай смерти Ким Чен Ына

Северная Корея ответит ядерным ударом в случае ликвидации северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Соответствующее положение вписали в конституцию КНДР.

Возможной ликвидации Ким Чен Ын начал бояться после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов. Об этом пишет The US Sun.

Пхеньян угрожает ядерным ударом

После ликвидации Хаменеи северокорейский диктатор почувствовал тревогу и за собственную жизнь. Поэтому в конституцию КНДР было внесено положение об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына.

К аналогичным мерам Пхеньян обещает прибегнуть в случае, если лидер государства в результате нападения не сможет выполнять свои обязанности.

Упомянутые изменения в конституцию были внесены еще 22 марта, на первой сессии 15 Верховного народного собрания, однако известно о них стало только на днях.

В новой редакции статья 3 закона о ядерной политике звучит так: "Если система командования и управления ядерными силами государства оказывается под угрозой в результате нападений вражеских сил... ядерный удар должен быть нанесен автоматически и немедленно".

До этого стало известно о еще одном изменении в конституции КНДР: оттуда убрали упоминания о "мирном воссоединении с Южной Кореей".

Вместо этого было добавлено положение о территориях. В новой статье 2 конституции КНДР говорится о том, что территория Северной Кореи включает земли, "граничащие с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на севере и Республикой Корея на юге", а также территориальные воды и воздушное пространство, относящиеся к этим землям.

В этой статье также указано, что Северная Корея "никогда не потерпит никакого нарушения" своей территории, но там не указано местоположение границы КНДР с Южной Кореей и не упомянуты прямо спорные морские границы, такие как Северная разграничительная линия в Желтом море.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось о том, что ядерный арсенал КНДР уже способен преодолеть американскую систему ПРО. По оценкам экспертов, темпы развития программы вооружений КНДР позволяют стране ежегодно наращивать количество потенциальных ядерных боеголовок, а также совершенствовать средства их доставки.

