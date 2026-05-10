С Днем Матери: красивые и теплые поздравления для самых родных

День матери – это один из самых нежных праздников года, когда каждое слово наполняется особым теплом, а сердце – безграничной благодарностью за подаренную жизнь. Это идеальный момент, чтобы отложить ежедневную суету и найти именно те искренние поздравления, которые заставят глаза вашего родного человека сиять от счастья.

OBOZ.UA собрал коллекцию самых красивых стихов, трогательных смс и ярких открыток, чтобы вы могли выразить свою любовь самым особенным способом. Пусть ваши теплые слова станут для мамы настоящим праздником, напоминая о том, насколько она важна и неповторима в вашей жизни.

Выбирайте формат, который больше всего отзывается вашей душе, и дарите радость той, кто всегда оберегает вас своей молитвой и заботой.

Поздравить с Днем матери своими словами

Поздравляю с Днем матери! Пусть в твоем сердце всегда будет покой и тепло, а рядом – любовь и благодарность родных. Ты даришь свет, который делает этот мир лучше.

***

С праздником, мамочка! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе радость, а забота, которую ты даришь другим, возвращалась сторицей. Пусть жизнь будет наполнена счастливыми моментами.

***

Поздравляю с Днем матери! Ты – источник силы, нежности и вдохновения. Пусть твои глаза всегда сияют от счастья, а сердце не знает тревог.

***

Мамочка, в этот особенный день хочу пожелать тебе тепла, гармонии и душевного уюта. Пусть любовь твоих детей будет для тебя самой большой наградой.

***

С Днем матери! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, искренних улыбок и поводов гордиться собой. Ты заслуживаешь самого лучшего.

***

Поздравляю с праздником! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено любовью, благодарностью и радостью. Ты – настоящее сердце семьи.

***

С Днем матери! Желаю, чтобы твои забота и нежность всегда возвращались к тебе теплом и добром. Пусть в доме царят мир и счастье.

***

Мамочка, в этот прекрасный праздник желаю тебе крепкого здоровья, внутренней силы и гармонии. Пусть рядом всегда будут те, кто ценит и любит тебя.

***

Поздравляю с Днем матери! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и радостными событиями. Ты – самое ценное, что есть в твоей семье.

***

С праздником! Пусть в твоем сердце всегда живет вера в лучшее, а каждый день приносит новые причины для счастья и улыбки.

Трогательно поздравить маму смс с праздником

Самая дорогая мамочка! Спасибо за твое безграничное терпение, нежность и любовь, которая оберегает меня каждый день. С праздником!

Мама, ты мой ангел-хранитель. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, а улыбка никогда не исчезает с лица. Люблю тебя!

С Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и миллион поводов для радости. Ты лучшая в мире!

Родная моя, спасибо за жизнь! Пусть каждый твой день будет похожим на праздник, а сердце всегда поет от счастья.

Мамочка, ты сердце нашего дома. Спасибо за твое тепло, вкусные обеды и мудрые советы. Будь счастлива!

С праздником, дорогая мама! Желаю, чтобы твои ласковые руки никогда не знали усталости, а глаза светились только от любви.

Ты мой пример и мое вдохновение. Спасибо, что веришь в меня больше всех. С Днем матери, родная!

Мама, пусть твоя судьба будет цветочной и солнечной. Ты заслуживаешь всего лучшего, что есть в этом мире. Обнимаю!

Спасибо за каждую молитву и каждую колыбельную. Ты мое самое ценное сокровище. С праздником, самая родная!

Пусть Бог хранит тебя, мамочка. Желаю долголетия, мира и океан благодарности от всех нас. С Днем матери!

С Днем матери стихи

Есть в нашем мире слово вечное,

Короткое, но самое сердечное.

Оно прекрасное и доброе,

Оно простое и удобное,

Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете не сравнимое:

МА - МА!

***

Как я тебя люблю - не передать!

Ты лучше всех, скажу об этом прямо!

Хочу тебе всем сердцем пожелать

Любви, удачи и здоровья, мама!

***

Мамочка моя родная,

Я люблю тебя безмерно!

И тебе желаю счастья

И здоровья непременно!

А еще тебе желаю

Много добрых теплых дней,

Чтобы ты как можно дольше

Радовала нас – детей.

***

Ты, мама, моя лучшая подруга!

И от тебя секретов просто нет,

Мы столько знаем друг о друге,

Ведь вместе мы уж много лет.

Сегодня, мама, праздник твой,

За все хорошее тебя благодарю,

Пускай в душе твоей царит покой,

Здоровья, счастья, я тебя люблю!

***

Сегодня солнышко умылось,

Пораньше на небо взошло,

Природа вся преобразилась,

Нам время праздника пришло!

День матери по всей планете,

Для них единственных, родных,

Цветы к ногам приносят дети,

За ласку и заботу их!

***

Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не счесть.

В жизни ты защита и опора,

От ненастий бережёшь меня,

Любишь без оглядок и укоров

И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,

Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты одна такая в целом свете,

Мамочка любимая моя!

***

Много мам на белом свете,

Всей душой их любят дети.

Только мама есть одна,

Всех дороже мне она.

Кто она? Отвечу я:

Это мамочка моя!

С Днем матери красивые картинки

