С Днем Матери: красивые и теплые поздравления для самых родных
День матери – это один из самых нежных праздников года, когда каждое слово наполняется особым теплом, а сердце – безграничной благодарностью за подаренную жизнь. Это идеальный момент, чтобы отложить ежедневную суету и найти именно те искренние поздравления, которые заставят глаза вашего родного человека сиять от счастья.
OBOZ.UA собрал коллекцию самых красивых стихов, трогательных смс и ярких открыток, чтобы вы могли выразить свою любовь самым особенным способом. Пусть ваши теплые слова станут для мамы настоящим праздником, напоминая о том, насколько она важна и неповторима в вашей жизни.
Выбирайте формат, который больше всего отзывается вашей душе, и дарите радость той, кто всегда оберегает вас своей молитвой и заботой.
Поздравить с Днем матери своими словами
Поздравляю с Днем матери! Пусть в твоем сердце всегда будет покой и тепло, а рядом – любовь и благодарность родных. Ты даришь свет, который делает этот мир лучше.
***
С праздником, мамочка! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе радость, а забота, которую ты даришь другим, возвращалась сторицей. Пусть жизнь будет наполнена счастливыми моментами.
***
Поздравляю с Днем матери! Ты – источник силы, нежности и вдохновения. Пусть твои глаза всегда сияют от счастья, а сердце не знает тревог.
***
Мамочка, в этот особенный день хочу пожелать тебе тепла, гармонии и душевного уюта. Пусть любовь твоих детей будет для тебя самой большой наградой.
***
С Днем матери! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, искренних улыбок и поводов гордиться собой. Ты заслуживаешь самого лучшего.
***
Поздравляю с праздником! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено любовью, благодарностью и радостью. Ты – настоящее сердце семьи.
***
С Днем матери! Желаю, чтобы твои забота и нежность всегда возвращались к тебе теплом и добром. Пусть в доме царят мир и счастье.
***
Мамочка, в этот прекрасный праздник желаю тебе крепкого здоровья, внутренней силы и гармонии. Пусть рядом всегда будут те, кто ценит и любит тебя.
***
Поздравляю с Днем матери! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и радостными событиями. Ты – самое ценное, что есть в твоей семье.
***
С праздником! Пусть в твоем сердце всегда живет вера в лучшее, а каждый день приносит новые причины для счастья и улыбки.
Трогательно поздравить маму смс с праздником
- Самая дорогая мамочка! Спасибо за твое безграничное терпение, нежность и любовь, которая оберегает меня каждый день. С праздником!
- Мама, ты мой ангел-хранитель. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, а улыбка никогда не исчезает с лица. Люблю тебя!
- С Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и миллион поводов для радости. Ты лучшая в мире!
- Родная моя, спасибо за жизнь! Пусть каждый твой день будет похожим на праздник, а сердце всегда поет от счастья.
- Мамочка, ты сердце нашего дома. Спасибо за твое тепло, вкусные обеды и мудрые советы. Будь счастлива!
- С праздником, дорогая мама! Желаю, чтобы твои ласковые руки никогда не знали усталости, а глаза светились только от любви.
- Ты мой пример и мое вдохновение. Спасибо, что веришь в меня больше всех. С Днем матери, родная!
- Мама, пусть твоя судьба будет цветочной и солнечной. Ты заслуживаешь всего лучшего, что есть в этом мире. Обнимаю!
- Спасибо за каждую молитву и каждую колыбельную. Ты мое самое ценное сокровище. С праздником, самая родная!
- Пусть Бог хранит тебя, мамочка. Желаю долголетия, мира и океан благодарности от всех нас. С Днем матери!
С Днем матери стихи
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое:
МА - МА!
***
Как я тебя люблю - не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
***
Мамочка моя родная,
Я люблю тебя безмерно!
И тебе желаю счастья
И здоровья непременно!
А еще тебе желаю
Много добрых теплых дней,
Чтобы ты как можно дольше
Радовала нас – детей.
***
Ты, мама, моя лучшая подруга!
И от тебя секретов просто нет,
Мы столько знаем друг о друге,
Ведь вместе мы уж много лет.
Сегодня, мама, праздник твой,
За все хорошее тебя благодарю,
Пускай в душе твоей царит покой,
Здоровья, счастья, я тебя люблю!
***
Сегодня солнышко умылось,
Пораньше на небо взошло,
Природа вся преобразилась,
Нам время праздника пришло!
День матери по всей планете,
Для них единственных, родных,
Цветы к ногам приносят дети,
За ласку и заботу их!
***
Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
В жизни ты защита и опора,
От ненастий бережёшь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.
Ты одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!
***
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!
С Днем матери красивые картинки
