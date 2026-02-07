Бурштынская ТЭС не работает, нет тепла и воды: город на Прикарпатье подвергся крупнейшей за все время воздушной атаке

В результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Станция получила серьезные повреждения и до сих пор не работает.

Об этом сообщил мэр города Василий Андриешин. Он заявил, что удары по городу продолжались около пяти часов: с 3 ночи, до ориентировочно 9 утра.

Состояние Бурштынской ТЭС

Россияне, по словам чиновника, атаковали город ракетами "Калибр" и других типов, а также дронами Shahed-136.

"В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает", – сообщил Андриешин.

По словам мэра, по состоянию на 13:00 в городе до сих пор нет тепла и водоснабжения. Воду начнут подавать в дома через несколько часов, а теплоснабжение восстановят после выяснения ситуации на ТЭС. В то же время тепло и вода будут трудно подаваться в частный сектор города.

Также Андриешин отметил, что в результате российской атаки гражданская инфраструктура не пострадала

Что известно о Бурштынской ТЭС

Заметим, что Бурштынская ТЭС – одна из самых мощных электростанций в Украине, которая обеспечивает светом 3 миллиона пользователей из Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Весной два года назад ТЭС уже попадала под массированную атаку россиян. По данным ДТЭК, тогда станция потеряла 50% установленной мощности, а все ее энергоблоки пострадали в результате обстрелов.

Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью прежде всего в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА.

