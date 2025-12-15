Турецкие истребители F-16 сбили беспилотник над Черным морем: что известно

Военнослужащие Турции сбили БПЛА, который летел над Черным морем "неконтролировано" и приближался к воздушному пространству страны. Для ликвидации цели в небо поднимали истребитель F-16.

Инцидент в понедельник, 15 декабря, подтвердило Министерство национальной обороны Турецкой Республики. В опубликованном пресс-релизе сказано, что дрон был ликвидирован "в безопасной зоне" – негативных последствий не зафиксировано.

Кому мог принадлежать этот беспилотник, не уточняется.

Подробности происшествия

"В рамках плановых процедур" военные обнаружили неизвестную воздушную цель, приближающийся к турецкому воздушному пространству над морем.

Чтобы отследить перемещение цели и обеспечить безопасность был задействован НАТОвский самолет F-16, находящийся под национальным контролем.

"Воздушный объект был идентифицирован как вышедший из-под контроля беспилотный летательный аппарат. Чтобы избежать любого потенциального ущерба, он был сбит в безопасной зоне за пределами жилых районов", – указали в турецком оборонном ведомстве. О типе ликвидированного БПЛА информации нет.

– 12 декабря в Туркменистане на полях международного форума "Мир и доверие" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

– После этого турецкий лидер заявил, что мир в Украине "не за горами" и что Анкара поддерживает дипломатическое урегулирование войны.

