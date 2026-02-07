Джей Ди Венса освистали на открытии Олимпиады-2026. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был встречен свистом и возгласами неодобрения на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026. Это случилось в тот момент, когда на поле легендарного стадиона "Сан Сиро" в Милане вышла сборная США.

Видео дня

Режиссер вывел на экран 41-летнего политика в VIP-ложе, где он вместе с супругой Ушей махал американским флагом. Во время демонстрации пары зрители вместо традиционных аплодисментов начали выражать свою негативную реакцию.

Комментатор, сопровождая прямой эфир, отметил этот эпизод словами: "А вот вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша. О, нет, это не аплодисменты: это множество возгласов неодобрения в его адрес. Свист, выкрики. Камера задержалась на нем ненадолго..."

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях участвуют около 2 900 атлетов из более чем 90 стран, которые будут соревноваться в 116 мероприятиях по 16 видам спорта.

Сборная США представлена рекордной для своей истории командой из 232 спортсменов. Среди участников есть как опытные олимпийцы, так и молодые дебютанты: США участвуют в таких видах, как горные лыжи, биатлон, бобслей, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, сноуборд, фристайл и других зимних дисциплинах

Украина в соревнованиях будет представлена 46 спортсменами, которые выступят в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной.

Олимпиада продлится 17 дней, закрытие запланировано на 22 февраля 2026 года.

