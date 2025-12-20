В Турции обнаружили российский беспилотник-шпион: упал в 50 километрах от Стамбула. Фото

В турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Дрон был найден в практически неповрежденном состоянии в черте города Измит, всего в полусотне километров от Стамбула.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. В свою очередь Clash Report обнародовал фотографии с места находки.

"Согласно предварительным данным, сегодня в пределах района Чубуклубала в Измите, Коджаэли, был обнаружен беспилотный летательный аппарат, вероятно российского производства, типа "Орлан-10", который используется для разведки и наблюдения", – говорится в заявлении.

В МВД Турции добавили, что расследование по этому делу продолжается.

Что делал российский шпион

Специалисты, учитывая место падения аппарата, считают, что российский беспилотник запускали из оккупированного Крыма. Таким образом, вероятно, что дрон использовали для разведки акватории Черного моря путем ретрансляции сигнала с целью выявления потенциальных угроз.

Основной задачей российского БПЛА, вероятно, был поиск украинских морских дронов.

Так или иначе, специалисты фиксируют повышение активности российских дронов в акватории Черного моря в непосредственной близости к турецкой границе.

Что предшествовало

Напомним, как недавно военнослужащие Турции сбили БПЛА, который летел над Черным морем "неконтролируемо" и приближался к воздушному пространству страны. Для ликвидации цели в небо поднимали истребитель F-16.

Министерство национальной обороны Турции тогда отмечало, что "не идентифицированный" дрон был ликвидирован "в безопасной зоне", и "негативных последствий не зафиксировано".

Как сообщал OBOZ.UA, известный турецкий оборонный концерн Roketsan разработал ракету CIRIT для поражения иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136 и их российских аналогов. Причем стоимость таких ракет будет в 30 раз ниже, чем все зарубежные аналоги, которые сейчас находятся на вооружении.

