"Уровень риска повышается": Кэллог высказался об операции "Паутина" и объяснил позицию США

Спецпосланник президента США Кит Келлог предположил , что операция Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой была уничтожена часть стратегической авиации РФ, может повысить эскалацию войны. В то же время он указал, что это серьезный удар по имиджу страны-агрессора.

Видео дня

Такое заявление Келлог сделал в эфире американского телеканала Fox News. Он отметил, что операция СБУ стала серьезным ударом по имиджу России.

По словам спецпосланника Дональда Трампа, она показала, что Украина не намерена сдаваться, а, наоборот, показывает, что "мы тоже можем играть в эту игру".

Келлог указал, что в операции важным был не столько материальный ущерб от уничтожения 41 самолета, как психологический эффект, который Украина нанесла россиянам.

В то же время Келлог предположил, что атака на стратегическую авиацию РФ только повысила риск эскалации войны России против Украины, когда США, по словам спецпосланника, стремятся предотвратить это.

"Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они на самом деле сделали... думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать. Мы бы не хотели дойти до этой точки", – сказал Келлог.

Напомним, впервые на операцию "Паутина" в Белом доме отреагировали 2 июня, более чем через сутки после события. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт не озвучила положительной или отрицательной конкретики, а лишь сказала, что реакция Трампа заключается в том, что эта война должна закончиться".

Что известно об операции "Паутина"

Как писал OBOZ.UA, 1 июня дроны СБУ атаковали пять аэродромов в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях РФ. В результате был уничтожен 41 самолет страны-агрессора.

В частности, впервые была атакована авиабаза "Белая" в Сибири. На видео местных пабликов было видно, что FPV-дроны вылетали из грузовиков.

Уникальная операция, которая получила название "Паутина", нанесла ущерб России более чем на 2 млрд долларов.

Пропагандисты Москвы назвали ее "российским Перл-Харбором", а в мире – поворотным моментом в истории войн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция "Паутина" готовилась более полутора лет. А ее "офис" размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов РФ.

По оценке аналитиков, РФ может уже никогда не восстановить свой флот утраченных стратегических бомбардировщиков и будет вынуждена переосмыслить способы ведения атак. Хотя влияние на ядерный потенциал РФ, скорее всего, будет ограниченным, операция СБУ повлияет на повседневные действия страны-агрессора против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!