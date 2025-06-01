'Российский Перл-Харбор': вражеские военкоры и командиры в истерике после поражения СБУ большого количества самолетов

Российских т.н. военкоров и Z-блогеров шокировала масштабная операция Службы безопасности Украины по уничтожению самолетов на аэродромах "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Иваново" (Ивановская область) и "Дягилево" (Рязанская область) в глубоком тылу. Один из фанатов "СВО" пожаловался на военное руководство и заявил о "российском Перл Харборе".

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Речь идет о высказывании т.н. волонтера и военкора Романа Алехина. "Даже не представляю, как на такое можно ответить и чем. И да, у нас нет десятков стран, которые могут нам передать самолеты. И что об этом думает начальник генштаба? Это русский Перл Харбор", – поплакался он.

Автор пропагандистского канала про российскую боевую авиацию Fighterbomber признал: так как FPV-дроны применялись с кратчайшего расстояния, "естественно, авиацию вывести из-под удара было невозможно, как и применять против них "Панцири", С-300 и так далее".

"Думаю, атака была неожиданной и для нарядов ПВН с "мечами джедаев". Так что вряд ли новости будут хорошими", – заявил россиянин.

Военкор Александр Коц назвал события 1 июня "новым етапом противостояния". "Собственно, это было вопросом времени, когда по нашим глубоким тылам начнут работать FPV-дроны. Сейчас важно сказать правду. Какой бы горькой она ни была", – написал пропагандист.

Канал "Romanov Лайт", который освещает потери РФ, указал на то, что бомбардировщики построены еще при Советском союзе и являются "невозобновляемым стратегическим ресурсом".

"Современные лампасы додумались лишь до обкладывания фюзеляжей покрышками. Про то, что можно натянуть сеть из лески (как это делается операторами в зоне "СВО") – до лампасов не дошло", – разозлился поддерживающий войну против Украины блогер.

"Это прямой подрыв ядерного стратегического баланса сил. Это снижение ядерной защищенности нашей страны", – распереживались авторы вражеского паблика "Два майора".

Telegram-канал "Рыбарь" обвинил МО РФ в молчании. "Каждый раз, когда происходит хаос, а нас бьют "там где узко", а по линии минобороны России происходит очередной "прокол", органы информационной работы действуют в привычном русле: зарыть голову в песок и ни на что не реагировать", – раскритиковал военное руководство пропагандист.

Отметим, что многие российские источники обратили внимание на молчание пресс-служб страны-агрессора:

"Стратегические ракетоносцы атакуются FPV-дронами, запускаемыми прямо с места событий. Как это комментировать – мы без понятия", – признались пропагандисты из "Военного осведомителя".

Примерно то же самое написали пророссийские блогеры "Повернутые на войне": "У нас нет приличных слов, чтобы описать происходящее".

Некоторые Z-фанаты высказывались об операции "Паутина" теми самыми неприличными словами. "***дец позорище", – написал канал "Окопная грязь". "Я просто в **уе", – заявил еще один, под названием "Месть доброй воли".

"Б***ь, кто за это будет отвечать. У меня слезы на глазах. Сегодня должны быть массовые удары "Орешником" по всем крупным городам Украины!" – пригрозил "Поздняков 3.0".

"Дронами из г**на и палок выносят элемент ядерной триады", – шокирован ZERGULIO.

"Стесняюсь спросить, а мудрой политик вообще понимает, что прямо сейчас Россия лишается стратегического паритета с США в области ядерных стратегических вооружений и горят уникальные самолеты, которые буквально не имеют аналогов и давно сняты с производства?" – задался вопросом Alex Parker Returns.

"Это полный треш, большая часть руководителей министерств и ведомств должны уйти в отставку... В любом случае, ущерб стратегической авиации нанесен колоссальный", – заявил россиянин, который пишет для паблика "Пора Домой".

В "Старше Эдды" признали: когда расстояние в современной войне воспринимаешь как "фактор безопасности" и "забиваешь *** на рассредоточение, на охрану и оборону, то получаешь то, что получаешь". "Черный день авиации, и не имеет смысла забалтывать это бесполезными новостями, впрочем не имеет смысла и верещать, обвиняя непонятно кого. Работать надо", – сказано в посте.

Автор "Zаписок Vетерана" утверждает, что планировать операцию украинцам якобы помогали военнослужащие НАТО, в частности Великобритании и США.

"В результате хорошо спланированных действий противник дотянулся уже до Мурманска и Иркутска, чего не было даже во время великой отечественной войны. Это говорит о том, что противник демонстрирует свои намерения и возможности продолжать войну. Второе и самое главное: противник демонстрирует способность применения нестандартных решений в ведении войны", – заявил россиянин.

Автор ATOMIC CHERRY (сам он утверждает, что не из РФ) указал, что произошла диверсионная операция, не имеющая никаких близких аналогов в XXI веке.

А вот российский пропагандист "Военкор Котенок" посетовал на то, что "государство-проходной двор", то есть РФ, на четвертый год войны "продолжает приносить печальные результаты".

"Это явная попытка если не лишить Россию одной из составляющей триады стратегических ядерных сил, то сократить наши возможности радикально... Чем ответит Россия? А чем отвечала на тотальный "террор" за годы "СВО"? Озабоченностью и скрупулезными отчетами о поражении военных объектов на территории противника, эффективность которых порой вызывает вопросы? Ответит пустым "Орешником" и балабольством говорящих голов в СМИ?... По крайней мере, наш подход к диверсионной и контрдиверсионной деятельности, как минимум, вызывает сомнения в компетенции людей, занимающихся этими вопросами", – заявил военкор. Он подытожил мыслью о том, что "в этой битве нужна система, иначе не выиграть".

Читатели российских пропагандистов тоже не скрывали своего возмущения, а некоторые даже призывали к ударам по гражданским:

Только в 18:15 воскресенья МО государства-агрессора сообщило об ударах FPV-дронов по аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Хотя пресс-служба сама четко указала, что атаки были направлены на военные объекты – аэродромы – операцию почему-то окрестили "терактом". Более того, в МО РФ признали, что жертв среди гражданского персонала нет (к сожалению, среди военнослужащих-оккупантов тоже).

В России утверждают, что "некоторые участники терактов задержаны".

Как писал OBOZ.UA:

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Заявляется, что 1 июня противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции, которые установили на грузовики: в нужное время из них дистанционно были запущены БПЛА. Контроль над "Паутиной" осуществляли лично президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк.

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