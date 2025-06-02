"Самолеты теряют актуальность": Маск высказался об атаке СБУ на российскую авиацию

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о проведении операции "Паутина" Службой безопасности Украины, в результате которой было уничтожено более 40 военных самолетов на территории РФ. Он отметил, что будущее войны – за дронами, тогда как пилотируемые борта уходят в прошлое.

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Соответствующий комментарий Маск оставил под сообщением доктора физики, партнера венчурного фонда Sequoia Шона Магуайра в соцсети Х. "Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн", – написал Магуайр.

Он добавил, что "сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов за более 1000 км внутри России".

"Критическая инфраструктура больше не является безопасной", – подытожил физик.

Илон Маск отреагировал на это сообщение, написав в комментариях: "Дроны – это будущее войны. Пилотируемые летательные аппараты – нет".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня дроны СБУ атаковали самолеты на на пяти аэродромах в РФ: в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Известно о поражении более 40 бортов.

Уникальная спецоперация получила название "Паутина". Авиации врага нанесен ущерб на ориентировочно более 2 млрд долларов.

Кремлевские "военкоры" окрестили операцию "российским Перл-Харбором", а в минобороны РФ заявили о "теракте". Между тем сеть заполонили шутки и мемы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что операция "Паутина" готовилась более полутора лет. А ее "офис" размещался непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из областей РФ.

Напомним также, 30 мая резидент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в честь отставки Илона Маска с должности его советника и руководителя Департамента эффективности правительства DOGE. Трамп заявил, что Маск не покидает Белый дом и продолжит бегать "туда-сюда".

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