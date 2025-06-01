Дроны запускали с фуры: в России подтвердили атаку дронов на Сибирь. Видео

1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Целями называют воинскую часть в поселке Средний (Усольский район Иркутской области РФ) и аэродром "Белая" близ указанного населенного пункта.

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Факт обстрела подтвердил в своем Telegram-канале местный губернатор Игорь Кобзев. FPV-дроны запускали с территории России, они вылетали из фуры. После атаки в Усольском районе введен режим повышенной готовности.

Российский чиновник поделился видео ударов и фотографиями грузовика, в том числе уже горящего. Он призвал местных жителей не паниковать и "не поднимать волну дезинформации".

"На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске", – написал Кобзев.

Он заверил, что "источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован."

"Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет", – признал губернатор атаку именно по военному объекту.

Около 16:30 он сообщил, что на участке трассы Р-255 "Сибирь" временно перекрыли движение транспорта, заблокировав въезд в Средний. Для легковых авто и пассажирского транспорта был организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе.

Несмотря на призывы местной власти, россияне в соцсетях все равно делились кадрами первой дроновой атаки на аэродром в Сибире:

Также в соцсетях писали, что водитель фуры, из которой вылетели беспилотники, атаковавшие "Белую", жив. Полиция увела его со стоянки до того, как грузовик с оставшимися БПЛА загорелся:

Момент взлета беспилотников из грузовика в Иркутской области:

Военный аэродром "Белая" расположен в Иркутской области в 85 км к северо-западу от города Иркутск. Совсем рядом с ним – поселок Средний.

Координаты аэродрома: 52°54'52"N 103°34'13"E

Известно, что там дислоцировался 200-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав 326-й дивизии 37-й воздушной армии агрессора.

На вооружении полка – сверхзвуковые дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате исторической спецоперации СБУ на территории противника были поражены А-50, Ту-95 и Ту-22М3 на военных аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Что известно об этих российских самолетах – читайте в нашем материале по ссылке.

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