У Трампа впервые отреагировали на украинскую операцию 'Паутина'. Видео

Вечером, 2 июня, более чем через сутки после успешно проведенной операции "Паутина" на масштабную атаку дронов по военным объектам РФ отреагировали в США. Впрочем, без никакой положительной или отрицательной конкретики.

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В частности, пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос об операции, отметила, что его "реакция заключается в том, что эта война должна закончиться". И что "погибло слишком много людей".

"Эта война была жестокой "с обеих сторон". И президент США хочет, чтобы война завершилась за столом переговоров. Дональд Трамп дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом", – добавила она.

Напомним, что днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых fpv-дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады. За считанные часы страна-агрессор потеряла все то, что она получила в наследство от СССР. И уже никогда не сможет восстановить.

Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Как писал OBOZ.UA:

- По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

- Заявляется, что 1 июня противник мог потерять не менее 40 самолетов.

- Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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