'Будем защищаться всеми методами': Зеленский – об операции 'Паутина', давление на Россию и ожидания от встречи в Стамбуле. Видео

Операция "Паутина" по уничтожению самолетов бомбардировочной авиации страны-агрессора РФ готовилась более полутора лет. А ее "офис" на российской территории размещался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из областей.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье, 1 июня. "Только что был доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка – блестящая операция проведена", – сказал он.

Атака была проведена исключительно против военных целей – именно той техники, которая использовалась в ударах против Украины.

"Очень ощутимые потери России, и абсолютно справедливые, заслуженные их потери", – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность СБУ, лично Василию Малюку и всем, кто был задействован в операции.

"Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что всего в операции "Паутина" было использовано 117 дронов и "соответствующее количество операторов дронов работало".

В результате поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

"Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал. действительно приятно, когда вещи, которые санкционировал еще год и шесть месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации. Продолжим эту работу", – пообещал президент.

Зеленский рассказал, что еще до начала осуществления операции "Паутина" Украина имела данные разведки о подготовке нового массированного удара России.

"И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать воздушных тревог. В ночь на сегодня было почти 500 российских дронов, ударных дронов. Каждую неделю они увеличивали количество единиц на удар. Сейчас они тоже подготовили "Калибры" с морских носителей. Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны нам, доступны Украине, доступны украинцам", – заявил президент.

Украинцы "ни секунды не хотели этой войны", продолжил он. Киев предлагал Москве прекращение огня. Еще с 11 марта "на столе" – предложение США полного, безусловного перемирия.

Именно РФ захотела продолжать войну, несмотря на то, что весь мир требует остановить убийства.

"И действительно нужно давление – давление на Россию, которое должно вернуть ее к реальности. Давление санкций. Давление наших сил. Давление дипломатии. Все должно работать вместе".