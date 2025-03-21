Украине придется пойти на компромиссы, но без признания российской оккупации территорий, – Павел

Бывший глава военного совета НАТО, чешский президент Петр Павел назвал войну в Украине "попыткой России навязать мир, где снова прав лишь сильный" и заявил, что с этим нельзя согласиться. В то же время, он признал, что в результате переговоров Украине, вероятно, придется пойти на определенные территориальные компромиссы.

Видео дня

Об этом президент Чехии заявил в Кишиневе, после встречи с молдавской президентом Майей Санду. Петр Павел снова призвал другие страны поддержать Украину.

"Понятно, что определенные компромиссы должны быть достигнуты. Но они должны базироваться на международных нормах и правилах, подтверждая и восстанавливая Украину как суверенную страну, с определенными территориальными компромиссами, но без принятия того, что эти территории принадлежат России", – сказал Петр Павел.

Он также сообщил, что так называемая "коалиция желающих" все еще находится в начале переговоров о порядке действий.

"Мы должны сделать все возможное, в том числе через эту коалицию, чтобы поддержать Украину всеми средствами, включая возможное военное присутствие", - добавил президент Чехии.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми значительными поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии организуют косвенные переговоры Москвы с Украиной. Будет задействована так называемая "челночная дипломатия", а стороны встречаться друг с другом не будут.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявлял, что встреча между представителями США и России состоится в воскресенье, 23-го числа. Однако в Кремле позже заявили, что дата перенесена на понедельник, 24 марта.

Президент Владимир Зеленский также анонсировал новую встречу команд Украины и США на 24 марта в Саудовской Аравии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!