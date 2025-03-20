США в Саудовской Аравии планируют провести непрямые переговоры между представителями РФ и Украины, – Келлог

Соединенные Штаты в ходе переговоров с Россией в Саудовской Аравии организуют непрямые переговоры Москвы с Украиной. Будет задействована так называемая "челночная дипломатия", а стороны встречаться друг с другом не будут.

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Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку. Он пояснил, что США таким образом хотят узнать об условиях и позициях сторон для возможного прекращения огня.

По его словам, уже на этой неделе американская сторона отправляет так называемые технические группы на "непрямые переговоры" в Саудовской Аравии.

"Это когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", – объяснил Келлог.

Он отметил, что американская делегация будет посредником в этих переговорах, которая будет общаться поочередно то с одной, то с другой стороной.

"В основном вы говорите: "Хорошо, какие ваши условия?" Затем вы обращаетесь к другой стороне: "Какие ваши условия?". По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде", – пояснил американский чиновник.

По словам Кит Келлог, таким образом, за один день США хотят узнать условия и позицию России и Украины по прекращению огня.

"Посмотрим, удастся ли нам добиться всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны", – добавил Келлог.

При этом спецпредставитель американского президента не назвал точную дату этой встречи. Ранее спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявлял, что встреча между представителями США и России состоится в воскресенье, 23 числа.

Однако в Кремле позже заявили, что дата перенесена на понедельник, 24 марта.

Напомним, 19 марта спикер Госдепа США Темми Брюс сообщила, что на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать высокопоставленные должностные лица, но не лидеры стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США. Она состоится 24 марта в Саудовской Аравии.

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