Представители Украины и США снова встретятся в Саудовской Аравии: Зеленский назвал дату

США проведут отдельные переговоры с Украиной и РФ в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Они будут посвящены одной и той же теме; Киев подготовит перечень объектов инфраструктуры, являющихся "гражданской инфраструктурой".

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Об этом 20 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Норвегию. В частности, он анонсировал встречу украинских и американских дипломатов в понедельник.

Позже в этот же день представители США также встретятся с российской делегацией.

На этих переговорах речь пойдет об одной и той же теме.

Зеленский также раскрыл некоторые детали переговоров по прекращению огня.

По его словам, сначала Украина предложила США прекращение огня "в небе и море", поскольку украинская сторона не верила, что Москва пойдет на перемирие.

Однако США отклонили это предложение, заявив, что стремятся закончить войну и потребуют от РФ полного прекращения огня.

После переговоров США и РФ договоренности вернулись к частичному прекращению огня – по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

"США сделали большой шаг вперед и сказали – давайте не частичное прекращение огня, а полное. Мы отреагировали и немедленно подтвердили, что хотим окончания войны. Но после контактов с россиянами снова люди сделали шаг назад и заговорили о частичном прекращении огня", – сказал президент.

Зеленский добавил, что частичное прекращение огня касается объектов энергосистемы, а также "другой гражданской инфраструктуры".

Глава государства рассказал, что сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина подготовит перечень объектов инфраструктуры, которые, по ее мнению, являются "гражданской инфраструктурой".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в действительности не заинтересован в переговорном предложении прекращения огня. Согласно плану Трампа, остановка войны произойдет вдоль линии боевых столкновений, однако сейчас Путин не находится в такой сильной позиции на поле боя, как, например, полгода назад.

Напомним, 18 марта Трамп имел телефонный разговор с Путиным. Кремль отверг идею полного прекращения огня, лишь согласившись не наносить удары по инфраструктуре и энергетике.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова на такой вариант прекращения огня, если эта договоренность будет выполняться с обеих сторон.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф накануне заявил, что полное прекращение огня возможно "через пару недель", и допустил встречу Трампа и Путина.

19 марта Трамп также провел телефонный разговор с Зеленским. По словам президента США, он длился час и был "очень хорошим".

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