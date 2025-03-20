'Согласовываются нюансы': в Кремле назвали свои сроки следующей встречи России и США

США и Россия могут встретиться в Саудовской Аравии для переговоров в понедельник, 24 марта. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявлял, что встреча пройдет в воскресенье, 23-го числа.

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О вероятности, что эту дату перенесут, 20 марта сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о будущих переговорах, он заявил росСМИ: "Это может быть не само воскресенье. Сейчас согласовываются последние нюансы. Там... начало следующей недели, самое начало... Это станет известно".

Представитель Кремля уточнил, что речь идет "о самых ближайших днях".

Пока что Песков отказался говорить о том, кто именно будет представлять российскую сторону. Он сказал, что "не готов этого сделать".

Чуть позже в четверг помощник диктатора Юрий Ушаков проинформировал, что переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская команда, по словам Ушакова, тоже уже сформирована.

"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", – сказал россиянин.

Напомним: 19 марта спикер Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать высокопоставленные сотрудники, но не лидеры стран. Тогда она заявляла, что конкретный формат переговоров Вашингтона и Москвы еще был на стадии обсуждения.

Как писал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "через пару недель". Он сказал, что "верит, что Путин действует добросовестно".

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