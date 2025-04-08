'Украина сформировала свою позицию по соглашению о недрах': Сибига анонсировал поездку делегации в Вашингтон

Украина уже выработала свою позицию по соглашению о полезных ископаемых с Соединенными Штатами, а также сформировала свое видение текста этого документа. Переговорный процесс будет сопровождать ведущая юридическая компания.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Укринформу. Он анонсировал поездку украинской делегации в Вашингтон для обсуждения текста соглашения.

По словам Сибиги, переговорная группа отправится в США уже в ближайшее время.

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения", – сказал министр.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что будущее соглашение должно отвечать интересам обеих сторон и не противоречить курсу Украины к членству в Европейском союзе.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", – подчеркнул он.

Министр отметил, что в состав украинской делегации в Вашингтон войдет представитель МИД.

Андрей Сибига также подтвердил, что будет избрана одна из ведущих юридических компаний, сопровождающая переговорный процесс.

Напомним, вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала полученный от Соединенных Штатов проект соглашения отражением только позиции Минфина США. По ее словам, задача Украины - определить свои красные линии и основные принципы и донести их до сведения Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце недели Украина направит в США делегацию для переговоров по соглашению о разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлении разрушенной инфраструктуры. Переговоры носят технический характер, поэтому руководителей министерств в делегации не будет.

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