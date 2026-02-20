Мирные переговоры Украины и России превратились в 'театр для Трампа' – WSJ

В так называемых мирных переговорах, проходящих сейчас между Россией и Украиной при посредничестве США, и Киев, и Москва имеют одну главную цель. Она заключается в том, чтобы сделать "счастливым" американского президента Дональда Трампа и избежать его обвинений в препятствовании завершению российско-украинской войны.

И пока каждый новый раунд таких переговоров его участники характеризуют как "прорывной" и "конструктивный" – реального прогресса в деле приближения мира они так и не принесли. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Киев и Москва на переговорах соревнуются за благосклонность Трампа

Как пишет WSJ, трехсторонние переговоры по завершению российско-украинской войны с участием Украины, США и РФ стали "спектаклем" для одного-единственного "зрителя" – американского президента Дональда Трампа. И Киев, и Москва концентрируют усилия на том, чтобы избежать гнева главы Белого дома и сформировать у него впечатление, что это противоположная сторона является главным препятствием на пути к завершению войны.

Несмотря на отсутствие результатов, Украина и Россия продолжают посылать свои делегации на очередные встречи при посредничестве американцев. Последние же неизменно отчитываются Трампу, стремящемуся одержать "дипломатическую победу" в виде завершения крупнейшей войны в Европе после Второй мировой, о "конструктивном подходе" воюющих сторон.

Очередной "раунд" переговоров при посредничестве США, проходивший 17-18 февраля в Женеве, как и предыдущие встречи, завершился без какого-либо видимого прогресса – что не помешало его участникам делать вид, что это не так.

Так, глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры "тяжелыми, но деловыми". Главный переговорщик Украины Рустем Умеров охарактеризовал встречу как "существенную". А специальный посланник Трампа Стив Уиткофф уже привычно поприветствовал "значительный прогресс", не вдаваясь в конкретику.

За этими "оптимистичными дипломатическими модными словечками", по определению WSJ, скрывается тупик, в который зашли переговоры. Те самые переговоры, которые многие наблюдатели и даже некоторые из участников считают "политическим театром" для единственного "зрителя" – Трампа.

"Эти переговоры не приближают нас к завершению войны. Это игра, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну", – считает Иво Даалдер, бывший посол США в Организации Североатлантического договора во времена администрации Обамы.

Нынешняя же команда президента США не прекращает восхвалять своего лидера за "прогресс" в достижении мира.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны, в частности на трех трехсторонних встречах, продолжает приводить к значительному прогрессу. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим соответствующим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", – заявила после встреч в Женеве пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Изменчивая позиция Трампа

Сам же Трамп не упускает случая напомнить, что российско-украинская война – это "дело Европы". Он же, мол, взял на себя роль посредника, чтобы остановить смерти тысяч людей по обе стороны линии фронта.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Трамп заявил, что соглашение между Россией и Украиной "достаточно близко".

"Я считаю, что они сейчас на таком этапе, когда могут объединиться и заключить соглашение. А если нет, то они глупцы", – заявил Трамп.

Совсем недавно Трамп снова начал обвинять Украину, которая уже почти четыре года защищается от полномасштабного вторжения РФ, в отказе согласиться на сделку, которая бы предусматривала отказ Киева от территории, жизненно важной для обороны страны.

"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году, два в Абу-Даби и один в Женеве, стали своеобразным выступлением, направленным на убеждение президента США, что проблема не в Украине. Москва и Киев опасаются, что непредсказуемый американский лидер может нанести им вред, если потеряет терпение. Трамп уже прекратил основную часть американской помощи Киеву, но украинские войска все еще получают жизненно важную разведывательную поддержку США, тогда как США продают оружие Европе, которое затем передается защитникам Украины", – пишет WSJ.

Москва тянет время

С другой стороны, Москва осознает, что усиление санкций Запада может парализовать российскую экономику, которая уже находится в стагнации, – особенно если эти санкции ударят по жизненно важным для агрессора доходам от продажи нефти. Поэтому, несмотря на то, что продолжение войны стоит России все дороже, она нуждается в помощи Вашингтона, чтобы заставить Украину пойти на выполнение путинских требований.

"Путин не может позволить себе разгневать Трампа, поскольку российская экономика стремительно ослабевает, а новые санкции являются контрпродуктивными. Поэтому он старательно играет роль человека, готового к мирному урегулированию", – объяснил политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов.

Чтобы максимально затянуть переговоры, российская делегация на встречах прибегает к пространным экскурсам в историю в ее российской трактовке. На это неоднократно указывал Киев.

"Мне не нужно историческое г*вно, чтобы прекратить эту войну. Это просто тактика затягивания", – говорил в четверг, 19 февраля, Зеленский.

Россия же продолжает отправлять на переговоры в качестве главы своей делегации Владимира Мединского, который в РФ отвечает за "исторический ревизионизм", который Путин использовал для оправдания вторжения в Украину.

"Российские чиновники заявили, что Путин и Трамп достигли соглашения по Украине прошлым летом на Аляске и Киев должен принять его условия, хотя никакое такое соглашение никогда не обнародовалось. Последовательные требования Кремля включают территориальные уступки Киева, восстановление влияния Москвы на внутренние и международные дела Украины, а также сокращение НАТО в Восточной Европе", – пишет WSJ.

Однако некоторые аналитики считают, что текущие переговоры – не спектакль, а реальная попытка завершить войну путем дипломатии.

"То, что о переговорах стало известно очень мало, свидетельствует об уровне серьезности, которого мы не видели в прошлом. Это не означает, что мы достигнем соглашения. Но люди пытаются", – аргументировал такую свою позицию Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям и бывший чиновник Белого дома.

Однако европейские разведки сразу нескольких стран Запада с ним не согласны: они убеждены, что Путин ведет переговоры недобросовестно. Он не собирается завершать войну, а переговорный процесс с участием США нужен ему для того, чтобы заставить Украину выполнять требования Москвы, чего России не удалось достичь военным путем.

Трамп же поочередно обвинял в том, что переговоры не приводят ни к каким результатам, то Путина, то Зеленского. И президент страны, защищающейся от полномасштабного вторжения, часть территории которой оккупировала Россия и которая постоянно страдает от жестоких российских ударов, у Трампа оказывается "виноватым" чаще, чем глава государства-агрессора. С очередными обвинениями в адрес Зеленского президент США набросился совсем недавно, заявив, что "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров".

Дилемма Донбасса

Заявления Белого дома показывают, что администрация Трампа оптимистично верит в то, что на самом деле Путин готов согласиться на меньшее, чем он декларирует публично. И что его вполне бы удовлетворило, если бы Киев вывел войска из той части Донбасса, которую Россия не смогла оккупировать.

Однако этот оптимизм разбивается о непрекращающиеся заявления российских топ-чиновников, которые то и дело повторяют: Москва не отказалась от своих более широких целей, о чем Путин заявлял в многочисленных речах и эссе годами.

Россия хочет забрать весь Донбасс. Однако так же она требует смены украинского правительства, сокращения и ограничений для украинской армии, свободного функционирования российских медиа, религиозных учреждений, а также влияния на украинскую идентичность – что, подчеркивают в WSJ, тождественно восстановлению российского влияния на страну .

По мнению аналитика Центра Карнеги "Россия – Евразия" Татьяны Становой, в Москве убеждены, что Россия побеждает как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

"Они (россияне. – Ред.) рассматривают это как процесс, который медленно подталкивает Украину к выполнению ультиматумов России. Послание такое: "Мы можем остановить войну сегодня, но вы должны выполнить все наши требования". Это все та же позиция. Ничего не изменилось", – говорит она.

Та часть Донбасса, которая контролируется Силами обороны и которую Россия с помощью США хочет получить без боя, является основой украинской обороны. На неоккупированной части Донетчины размещены хорошо укрепленные города, пытаясь захватить которые Россия несет колоссальные потери, продвигаясь, как подчеркнули в WSJ, "со скоростью улитки".

Зеленский же просто так отдавать агрессору украинскую Донетчину не готов. Он выдвигает альтернативное предложение: взаимный отвод войск и Украиной, и Россией – что Москва категорически отвергает.

Не соглашается Кремль также на западный план гарантий безопасности, предусматривающий размещение европейских войск в Украине после прекращения огня. Украина при этом настаивает, чтобы США и Европа предоставили ей четкие, обязательные гарантии военной помощи в случае повторного вторжения России, а Трамп требует, чтобы Киев сначала отдал России свои территории.

"По словам украинских и российских делегатов, в переговорах достигнут определенный прогресс, хотя и не по ключевым стратегическим вопросам. Предыдущие переговоры привели к договоренностям об обмене пленными. Военные представители обеих сторон очертили, как может работать мониторинг прекращения огня. Но прекращения огня не предвидится. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет", – пишет издание.

Между тем Белый дом все настойчивее требует от Москвы и Киева заключить соглашение как можно быстрее – желательно, до промежуточных выборов в США в ноябре. Однако дополнительного давления на Путина или Зеленского, по словам американских чиновников, Трамп не оказывает. А его администрация постепенно теряет интерес к мирному процессу, переключая внимание на ядерные переговоры с Ираном и восстановление Газы.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по оценкам ISW, Путин убежден, что экономика России выдержит затяжную войну. Также Москва отвлекает внимание Вашингтона, пытаясь достичь своих целей в войне, подкупая Трампа предложениями выгод от экономического сотрудничества с РФ.

