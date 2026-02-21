В стране Европы доходы от украинских беженцев вдвое превысили расходы на помощь: подробности

В прошлом году Чешская Республика выплатила украинским беженцам гуманитарную помощь на сумму 8,8 миллиарда крон. В то же время доходы государства от наших граждан за первые три квартала прошлого года были в два раза выше расходов на них – прибыль для Чехии составила 11,7 млрд крон.

Видео дня

Об этом пишут České noviny. По данным Министерства труда и социальных дел, за четыре года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца прошлого года Чехия предоставила украинским беженцам помощи на сумму около 32,4 миллиарда крон.

С тех пор количество наших граждан, получающих поддержку, уменьшилось. Наоборот, растет количество людей с временной защитой, которые работают.

Сколько украинцев проживает в Чехии и как им помогают

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на середину февраля в Чехии находилось 399 500 беженцев из Украины, которые получили временную защиту. Из них 89 100 – это дети, а 18 100 – лица старше 65 лет. Женщин трудоспособного возраста было 163 800, а мужчин – 128 500.

Расходы на гуманитарную помощь в прошлом году составили 8,82 млрд крон. В предыдущем году они достигли 7,93 млрд крон, а в 2023 году – 6,96 млрд крон. Причиной роста суммы является изменение формы помощи, которая после окончания гуманитарного размещения начала включать также средства на оплату жилья.

Количество получателей средств постепенно уменьшается. В декабре прошлого года помощь получили 44 200 семей беженцев, в позапрошлом году – 46 200, а два года назад – 53 200. В первый год было выплачено 8,7 млрд крон. Всего за четыре года это составило около 32,4 млрд крон.

Порядок выплаты помощи постепенно становился более строгим. Помощь могут получить домохозяйства с доходом ниже прожиточного минимума и установленными расходами на жилье, которые не имеют сбережений. Если взрослые не начнут работать через пять месяцев после прибытия, они будут получать прожиточный минимум. Нетрудоспособным и инвалидам может быть предоставлена большая сумма, но только после оценки их состояния.

Украинские беженцы работают и приносят стране прибыль

Люди с временной защитой имеют свободный доступ к рынку труда. В январе этим воспользовались 297 700 из 366 600 украинских работников, остальные имели рабочие карты. В январе прошлого года без необходимости иметь разрешение работало 237 000 украинцев и украинок, в позапрошлом году – 208 700, а в январе 2023 года – 184 400.

Согласно экономической стратегии правительства, в Чехии работает 210 000 беженцев. Министр труда Алеш Юхелка в начале недели заявил, что без них Праге не обойтись, например, в сферах строительства, здравоохранения или социальной помощи.

Министерство труда ранее обнародовало данные о расходах на беженцев и их вклад, полученные путем моделирования и подсчета. Расходы были направлены на гуманитарную помощь, здравоохранение, образование, международную помощь и проживание.

Прибыль же поступала от отчислений, НДС, акцизных сборов и налога на доходы. Доходы от беженцев начали превышать расходы с третьего квартала 2023 года. В прошлом году за первые три квартала оказанная помощь составила 11,5 млрд крон, а собранная сумма – 23,2 млрд крон.

В середине января премьер-министр страны Андрей Бабиш назвал результаты "абсолютной чушью". Он заявил, что правительство и в дальнейшем будет публиковать статистику о беженцах и расходах, но больше не будет готовить модели по их вкладу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские работники стали незаменимой составляющей чешского рынка труда. Четверть всех иностранцев в Чехии, которые работают, – это беженцы из Украины, но этого все еще мало, поэтому их трудоустройство хотят существенно ускорить.

Об этом заявил министр труда Чехии Алеш Юхелка. По его словам, действующее правительство Андрея Бабиша уже обсуждает проект экономической стратегии, содержащий упрощение набора иностранных работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!