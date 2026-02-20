'Скорее всего, так же в Женеве': Зеленский сказал, когда состоится следующий раунд мирных переговоров

Следующий раунд мирных переговоров должен состояться уже в ближайшее время – в течение 10 дней. Вероятно, он снова пройдет в Женеве.

Видео дня

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам 20 февраля. Он отметил, что за несколько дней будут согласованы мессенджеры, с которыми украинская команда поедет на переговоры.

"Договорились, что в течение десяти дней состоится еще одна встреча, скорее всего, так же в Женеве", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что женевская встреча имела свои плюсы, в частности, удалось достичь договоренностей об очередном обмене военнопленными и в ближайшие дни будет определено, где он состоится и в каком количестве.

Однако прогресса в территориальных вопросах пока нет.

"То, что удалось достичь каких-то решений по мониторингу сизфаера и потенциального обмена, – это также очень неплохо. Особенно, что касается обменного процесса. То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах, – это также факты, мы должны это признавать", – сказал президент.

Следующая встреча должна состояться в течение недели – десяти дней, добавил Зеленский.

"В ближайшие два дня мы проговорим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу. Ну, и посмотрим, какой мандат будет у переговорных групп", – сказал президент.

Переговоры в Женеве

18 февраля в швейцарской Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Он не стал дипломатическим прорывом.

Перенос площадки из Абу-Даби в Европу, несмотря на предыдущие заявления Москвы о "нежелательности" Швейцарии, не означает изменения позиции Кремля. Это скорее является тактическим маневром, чтобы не ссориться с Дональдом Трампом.

Возвращение в состав российской делегации Владимира Мединского, известного ультимативной риторикой еще с переговоров в Стамбуле, лишь подтвердило, что Москва не ищет компромисса, она тестирует границы давления.

Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял у себя украинскую переговорную группу, заслушал доклад и подытожил переговоры в Женеве. Он отметил, что приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате уже определены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!