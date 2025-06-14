Украина показала, что готова на все ради мира, кроме капитуляции, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к миру. Однако никоим образом Киев не согласится на капитуляцию.

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Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax, комментируя так называемое предложение мира от России. По его словам, предложенные Кремлем условия – это не мирный план, а откровенный ультиматум, не имеющий ничего общего ни с Конституцией Украины, ни с международным правом, ни с желанием украинского народа.

"Россия написала так называемое предложение, и она четко понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает Россия, не мирный план – это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: РФ вторглась на территорию суверенного государства и уже сам факт, что Украина должна садиться за стол переговоров с государством-агрессором, – это компромисс, на который идет наше государство ради прекращения войны. Однако требования Москвы сформулированы так, чтобы их выполнение было априори невозможным.

"Давайте будем откровенны: Россия – агрессор. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться", – сказал он.

Он добавил, что Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции.

"Скажем честно: что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?" – подчеркнул Зеленский.

9 июня глава МИД заявлял, что Россия до сих пор не ответила на поданные Украиной в Стамбуле конструктивные предложения о прекращении огня, зато "бросила на стол" ультиматумы. Учитывая то, что агрессор не впервые игнорирует любые мирные предложения, необходимо усилить давление на РФ и нанести сокрушительный удар по ее ключевым секторам.

Как сообщал OBOZ.UA, для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, экономических санкций недостаточно. Ключевым фактором для осуществления кампании давления на Россию остается продолжение западной военной помощи Украине. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

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