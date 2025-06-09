"Их ультиматумы непригодны к дипломатии": Сибига напомнил, что Россия игнорирует все мирные предложения

Россия до сих пор не ответила на поданные Украиной в Стамбуле конструктивные предложения о прекращении огня, вместо этого "бросила на стол" ультиматумы. Учитывая то, что агрессор не впервые игнорирует любые мирные предложения, необходимо усилить давление на РФ и нанести сокрушительный удар по ее ключевым секторам.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с литовским коллегой Кястутисом Будрисом пресс-конференции в Киеве. Он сказал, каким должен быть 18-й пакет санкций ЕС.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в мире, особенно в отдельных столицах, должны четко осознавать: Украина не проигрывает в войне, а Россия – не победит.

Украина "как никто другой в мире" стремится к миру, однако Россия сознательно блокирует переговорный процесс, отметил Сибига. Он напомнил, что украинская сторона передала свои предложения по прекращению огня перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, но вместо ответа Москва "бросила на стол список ультиматумов, непригодных для дипломатии".

"Это в очередной раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну. Настаиваем, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть не просто сильным, а разрушительным. Он должен нанести сокрушительный удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемам обхода санкций", – заявил Сибига.

Он отметил, что Украина очень надеется, что решения в этом направлении будут приняты во время саммита G7 в Канаде.

"Факторы, которые могут принудить Россию к миру - это санкции, замороженные активы, здесь нужно больше воли и решимости, и также одно же решений, которое следует ожидать в формате G7, и дальнейшая изоляция России", – добавил Сибига.

Вторым ключевым блоком, которым можно заставить Россию к справедливому миру, является укрепление Украины, подчеркнул министр.

"Второй фактор, который может влиять и давить на Россию – это укрепление Украины, оборонных возможностей, усиление нашей оборонки, усиление нашей армии, чтобы мы имели пакет сдерживания, чтобы для РФ каждый день их дальнейшей агрессии цена росла", – отметил Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, экономических санкций недостаточно. Ключевым фактором для осуществления кампании давления на Россию остается продолжение западной военной помощи Украине. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

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