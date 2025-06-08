Экономического давления недостаточно: в ISW объяснили, что способно заставить Путина сесть за стол переговоров
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп дал понять, что он может быть готов ужесточить санкции против России. Однако экономические трудности страны-агрессора были и будут обусловлены лишь ее потерями на поле боя, а максимальное экономическое давление Вашингтона на Москву невозможно без продолжения военной помощи и продажи вооружения Украине.
Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их оценкам, любое усиление экономического давления на РФ – хотя это и позитивное развитие политики – само по себе недостаточно, чтобы заставить диктатора Путина сесть за стол переговоров или изменить его "теорию победы".
Так, 6 июня американский лидер заявил журналистам, что он был бы готов "использовать закон, если это необходимо". В частности, Трамп намекнул на готовность вводить дополнительные санкции против РФ, если та продемонстрирует, что она не "заключит сделку" или не прекратит воевать.
Упомянутый Закон о санкциях в отношении России 2025 года, который находится в Сенате США, получил широкую двухпартийную поддержку и по состоянию на 7 июня имел 82 соавторов.
Однако военные аналитики уверенны, что даже дополнительных санкции недостаточно для того, чтобы подтолкнуть Кремль к реальному мирному урегулированию войны против Украины.
"Продолжение западной военной помощи Украине остается ключевым фактором для осуществления кампании давления на Россию, которая может заставить Путина пересмотреть свою теорию победы", – подчеркнули в ISW.
Там напомнили, что так называемая теория победы российского диктатора основана на предположении, что армия РФ сможет поддерживать ползучие, постепенные успехи на поле боя дольше, чем Силы обороны Украины могут защищать и дольше, чем Запад готов поддерживать Киев.
"Стратегия Путина, скорее всего, продолжит определять его решение отказаться от существенного взаимодействия с США и Украиной в мирных переговорах. Достижение мира в Украине, приемлемого для интересов США, требует постоянных потерь России на поле боя или существенного ее отступления", – оценили военные эксперты.
Они говорят, что Вашингтон должен продолжать оснащать украинскую армию, поскольку именно потери на фронте остаются ключевым фактором текущих проблем России в материальной части, рабочей силе и экономике. Западная помощь, особенно в виде систем вооружения, которые только США могут предоставить в таком масштабе и быстро, позволила бы украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить российское наступление и нанести еще более серьезные потери российским войскам.
"Более высокие и еще более неустойчивые показатели потерь россиян на поле боя, особенно когда они несоразмерны территориальным приобретениям, которые те приносят, поставили бы под угрозу усилия Путина по балансированию "масла и пушек" и сохранению внутренней поддержки войны", – прокомментировали в ISW.
Как сообщал OBOZ.UA, параллельно президент США Дональд Трамп цинично обвинил Украину в последней массированной атаке РФ по украинским городам, в результате которой погибли и пострадали гражданские. Он фактически переложил ответственность за очередной акт российского террора на его жертву, Украину, заявив, что украинцы "дали Путину повод разбомбить их к чертям".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!