Украина поднимет на трехсторонних переговорах вопрос об энергетическом перемирии, – Умеров

Украина на предстоящих трехсторонних переговорах в Женеве хочет говорить об энергетическом перемирии. Однако официально об этом пока не заявляется.

По крайней мере, так сообщили украинский президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Именно так они ответили на соответствующие вопросы на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Что сказали Умеров и Зеленский

"Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы пока не можем публично об этом говорить", – в частности, сказал Рустем Умеров.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами по усилению поддержки и продвижения мирных договоренностей.

"Пока не будем говорить публично относительно энергетического перемирия", – добавил глава украинского государства.

Что предшествовало

По словам Владимира Зеленского, предложение американской стороны относительно энергетического перемирия было озвучено в начале февраля, во время переговоров в Абу-Даби. Причем речь шла о якобы повторении такого перемирия – американцы считают, что первое вроде бы происходило в период с 30 января по 2 февраля 2026 года.

Но на самом деле РФ не готова к энергетическому перемирию, которое предложили представители США во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, отметил украинский лидер и объяснил – несмотря на заявления россиян и американцев, "мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак".

Что известно о следующем раунде переговоров

Переговоры состоятся 17-18 февраля в Женеве. Об этом утром 13 февраля сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Российская сторона планирует отправить на переговоры не менее 15 человек, среди которых – заместитель главы МИД Михаил Галузин и Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской делегации. В нее, в частности, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие представители.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в одном из интервью Владимир Зеленский заявил, что с россиянами лучше не заключать никаких договоренностей, чем заключить плохие. Поэтому глава государства подчеркнул, что не согласится на соглашение на унизительных условиях.

