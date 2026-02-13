В Кремлеподтвердили проведение следующих переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, России и США. Встречи состоятся на следующей неделе.

Другие подробности пока не раскрываются. Об этом сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

По словам Пескова, переговоры в формате Украина–Россия–США действительно запланированы на ближайшую неделю.

"Переговоры в рамках трехсторонней рабочей группы с участием РФ, США и Украины действительно состоятся на следующей неделе", – сказал он.

В то же время в Кремле не раскрыли точную дату и место проведения переговоров, а также повестку дня встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кремле заявили, что новый раунд переговоров с США и Украиной должен состояться в ближайшее время. Параллельно Москва объяснила решение об ограничении WhatsApp и выразила нежелание эскалации в отношениях с Вашингтоном из-за нефтяных поставок на Кубу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби отметил, что теперь планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

Украинский лидер также обнародовал большинство американских предложений в этих переговорах – и по мирному плану, и по выборам.

