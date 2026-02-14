США планируют провести переговоры по Украине и Ирану в один день – Reuters

Во вторник, 17 февраля, в Женеве (Швейцария) состоятся два раунда дипломатических консультаций. Переговоры будут касаться вопросов Украины и Ирана.

Видео дня

В американскую делегацию войдут спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам инсайдеров, спецпосланцы Трампа проведут во вторник утром встречу с иранской стороной. Отмечается, что на переговорах будут присутствовать представители Омана, которые будут выполнять роль посредников между США и Ираном. После этого Уиткофф и Кушнер присоединятся к трехсторонним консультациям с участием делегаций России и Украины, которые запланированы на вторую половину дня.

Стоит отметить, что американский президент ранее заявлял, что переговоры с Ираном могут длиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

В материале сообщается, что президент США усилил давление на власти Ирана после жестких действий против протестующих и нарастил военно-морское присутствие США в регионе.

Кроме того, он стремится убедить Украину и Россию достичь договоренностей о прекращении четырехлетней войны РФ против Украины.

Что известно о следующем раунде трехсторонних переговоров

Переговоры состоятся 17-18 февраля в Женеве. Об этом утром 13 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона планирует отправить на переговоры не менее 15 человек, среди которых – заместитель главы МИД Михаил Галузин и Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской делегации. В нее, в частности, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие представители.

Как писал OBOZ.UA, накануне в одном из интервью президент Владимир Зеленский заявил, что с россиянами лучше не заключать никаких договоренностей, чем заключить плохие. Поэтому глава государства подчеркнул, что не согласится на сделку на унизительных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!