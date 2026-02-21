'Украина отвергает ультиматумы и шантаж': в МИД отреагировали на угрозы Фицо и Орбана прекратить электроснабжение

Украина отвергла ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии относительно энергоснабжения между нашими странами. Киев осудил угрозы, которые были озвучены Виктором Орбаном и Робертом Фицо, отметив, что ультиматумы следует отправлять в Кремль, а не украинской стороне.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Там подчеркнули: такие действия Будапешта и Братиславы в условиях массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят своим энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе.

Относительно ситуации с "Дружбой"

В МИД подчеркнули: Украина находится на постоянном контакте с представителями Европейской комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами. Киев довел информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии.

Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются безопасностные и стабилизационные ремонтные работы. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны.

"Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – сказано в сообщении.

В министерстве призвали правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению.

Что предшествовало

Венгрия в очередной раз обвинила Украину в шантаже из-за ситуации с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба". На этот раз скандальным заявлением отличился министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Политик считает, что Киев не возобновляет прокачку нефти по трубопроводу исключительно по политическим мотивам. Он заявил, что Украина оказывает политическое давление на Венгрию и Словакию, и пригрозил контрмерами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба".

Чиновник считает, что такой шаг станет "третьей мерой" после осуществления решений правительства. Орбан также обвинил Киев в попытках создать экономическое давление на Венгрию.

От него не отстает и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Чтобы этого не произошло, политик требует от президента Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Он подчеркнул, что Братислава помогает Киеву "значительно больше", чем другие партнеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия поддерживает с Украиной контакты относительно сроков восстановления российского нефтепровода "Дружба", поврежденного в конце января. В то же время остановка поставок кремлевского "черного золота" в Венгрию и Словакию не несет угрозы этим странам, поскольку они имеют достаточные запасы.

