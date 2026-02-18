В ЕС сделали неожиданное заявление о нефтепроводе "Дружба": что будет с российской "трубой"

Европейская комиссия поддерживает с Украиной контакты относительно сроков восстановления российского нефтепровода "Дружба", поврежденного в конце января. В то же время остановка поставок кремлевского черного золота в Венгрию и Словакию не несет угрозы этим странам, поскольку они имеют достаточные запасы.

Видео дня

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. В то же время комиссия готова созвать экстренную координационную группу с участием соответствующих сторон для обсуждения альтернативных маршрутов поставок топлива.

"Мы контактируем с Украиной относительно сроков ремонта нефтепровода "Дружба" и того, как быстро его можно снова запустить", – заявила спикер в Брюсселе.

По словам Итконен, пока "нет краткосрочных рисков для безопасности поставок в Венгрии и Словакии", поскольку эти страны имеют резервные запасы на 90 дней.

Орбан и Фицо ищут лазейку для российской нефти

В свете остановки транзита нефти через Украину Венгрия и Словакия обратились к Хорватии, чтобы им разрешили транзит российского черного золота через трубопровод Adria. Они апеллировали к санкционному исключению ЕС, допускающему морской импорт российской нефти в случае перебоев с трубопроводными поставками.

Но хорватские власти заняли принципиальную позицию. Министр экономики страны Анте Шушняр заявил, что, несмотря на техническую готовность трубопровода Adria, Европа не имеет никаких оправданий для сохранения зависимости от российской нефти.

По словам Шушняра, Хорватия готова помогать партнерам только в рамках действующего законодательства ЕС и правил OFAC, что фактически делает невозможным транзит российской нефти для Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который последовательно выступает за сохранение энергетических связей с Россией, ранее уже критиковал Хорватию за "негибкость" в вопросах транзита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США заявили, что могут рассмотреть снятие санкций с российской нефти только после официального завершения войны РФ против Украины и заключения международных мирных соглашений. В Вашингтоне также связывают возможное снижение мировых цен на нефть со стабилизацией ситуации в Венесуэле и Иране, что позволит вывести на рынок дополнительные объемы сырья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!